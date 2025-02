Soy traumatóloga y estos son tres efectos del alcohol en tus huesos que no conocías: “No necesitas ser un gran bebedor”

El alcohol está muy normalizado en España. Es habitual quedar con los amigos para tomar una cerveza, que pueden acabar siendo varias. También hay personas que se decantan por el vino, incluso convirtiéndose en auténticos especialistas. Estas bebidas alcohólicas también suelen estar presentes en las grandes comidas como las de Navidad o en los cumpleaños y muy poca gente es consciente del peligro que pueden llegar a causar.

Ni que decir de las fiestas, ya sean verbenas de pueblo o discotecas en las grandes ciudad, ahí el alcohol suele ser el principal invitado en muchos casos. Luego al día siguiente suelen aparecer los dolores de cabeza, estómago y otras partes del cuerpo, lo que viene a ser la resaca. Un estudio científico explica la solución para curarla. Sin embargo, el alcohol también tiene efectos a largo plazo. Se suele apuntar hacia el hígado, pero hay otras parte del cuerpo que también sufren, los huesos. La Traumatóloga Geek explicó en un vídeo en TikTok por qué ocurre esto: "Voy a decirte algo que puede cambiarte la forma en la que veas tu próxima copa".

Las consecuencias de beber alcohol para los huesos

"Lo que el alcohol hace a tus huesos es más común de lo que crees, pero pocos lo saben", comienza advirtiendo. "Puede debilitar tu sistema óseo poco a poco y sin que te des cuenta", avisa también esta experta. Esto no afecta simplemente a las personas que consumen muchas cantidades: "No necesitas ser un gran bebedor para que pase". Tras estos avisos, comienza a explicar los posibles problemas que puede causar el alcohol en los huesos: "Aquí va la ciencia de manera sencilla".

"Roba el calcio, que es tu gran aliado", comienza explicando. Posteriormente, detalla su función: "Es el mineral estrella de los huesos, es como el cemento de un edificio, sin él, las paredes se caen", compara. "El alcohol reduce la capacidad de tu cuerpo para absorberlo", revela, antes de volver a advertir: "Sin suficiente calcio, los huesos empiezan a perder fuerza".

Sigue con la posible aparición de otro problema: "Frena los constructores de hueso". "En tus huesos hay unas células increíbles llamadas osteoblastos", menciona. Para explicarlo, hace una nueva comparación con la construcción: "Son como los albañiles, responsables de construir y reforzar tu esqueleto". Esto ocurre cuando bebes alcohol: "Estos trabajadores se toman unas largas vacaciones".

Un desgaste silencioso

Por último, algo difícil de palpar: "Te lleva a la fragilidad silenciosa". Explica que es algo que no pasa de un día para otro: "Con el tiempo puede aparecer algo llamado osteopenia inducida por alcohol". Así de primeras no se entiende demasiado bien, pero la traumatóloga lo aclara: "Tus huesos pierden densidad y se vuelven más frágiles". Todo llega de repente: "No duele, no avisa hasta que un día, ¡pum! una caída, que no habría sido un problema, termina en factura".

A esta edad pueden empezar los problemas

Se tiende a pensar que estos problemas pueden aparecer al cabo de muchos años, pero no es realmente así: "Pueden aparecer tan temprano como en los 30 si no cuidas tu hábito". Por tanto, hay que cortarlo lo antes posible antes de que sea demasiado tarde. Explica la clave para hacerlo: "Está en el equilibrio". "Piensa en el alcohol como un invitado a tu cuerpo, está bien que venga de vez en cuando, pero, si se queda siempre, puede causar problemas", concluye.