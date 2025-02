Eduard Fernández confiesa que fue alcohólico: "La adicción da vergüenza y tardas tiempo en ver que tienes un problema"

El actor español Eduard Fernández está en su mejor momento profesional tras alzarse el pasado sábado con el Goya al Mejor Actor Protagonista por "Marco" y el de Mejor Película por "El 47". Pero detrás de ese éxito se encuentra una vida llena de luces y sombras, tal y como él mismo ha revelado en el programa "Lo de Évole", de La Sexta. "Tienes que deconstruirte para volver a construir. Lo más difícil es quitar el personaje que llevas encima", comenzó contando Eduard Fernández a Jordi Évole. Era la primera vez que confesaba en público sus adicciones, y lo hacía para mostrar su apoyo a los que pasan por la misma situación que él enfrentó. "Lo he pensado mucho: contarlo o no contarlo. Había gente que me decía: ‘No lo cuentes, Edu, ahora que estás en un momento tan bueno, ¿para qué vas a contar eso?’. Porque hay mucha gente a la que le iría muy bien hacerse cargo de esto, porque llega un momento en el que hay que poner las cosas en su lugar". Eduard Fernández se sinceraba entonces y reflexionaba: "Que la depresión es una enfermedad y que es tratable, que no es alguien que es raro y que, además, es culpable por estar mal. Pues un adicto es lo mismo: tiene que pedir ayuda, tiene que hacer el acto de humildad, decir ‘ayúdame, que yo no puedo’".

"Tomas uno, dos, tres, cuatro chupitos y de repente ya puedes empezar a funcionar", reconocía. El actor reconoció incluso que en algunos momentos llegó a mezclar el alcohol con la cocaína... incluso por la mañana. "La adicción da mucha vergüenza porque tú notas que algo no tira y que te estás pasando, que no me acuerdo de ayer. Tardas tiempo en ver que tienes un problema. Es como una centrifugadora dando vueltas, siempre dando vueltas: ‘no, yo hace ya un mes que no me meto nada, no tomo nada o no bebo. Ahora fumo algún canuto por la noche’. Un adicto miente y se miente mucho; si uno se miente a sí mismo, miente a todo el mundo", destacaba.

Para superar a su adicción, Fernández contó que había necesitado ayuda y que aún a día de hoy continuaba yendo a terapias grupales, por él mismo y para ayudar a los que tratan de rehabilitarse. "A mí es que me gusta mucho. La terapia es una escuela de vida y es la humanidad a lo bestia".

Además, el intérprete destacaba la importancia de ver qué es lo que provoca la adicción, reconociendo que es un proceso complicado que implica ahondar en las heridas para sanarlas: "El adicto no puede terminar de dejarlo, siempre tiene que apoyarse en eso para borrarse un poco él mismo, para tapar. Cuando dejes de consumir, veremos qué estás tapando o qué tara había para que tú no puedas soportarlo. No sé cómo contarlo, había sensaciones que costaba mucho aguantar: una ansiedad, una angustia, una desazón, yo aquí no puedo estar, quiero desaparecer. Y eso te lo podías quitar con un consumo. Una vez no consumes, eso tienes que decir: ‘sopórtalo’".