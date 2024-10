Todos los jóvenes que sufren infartos tienen esta característica en común, según un cardiólogo

De acuerdo con los datos de Cardio Alianza, en España, una de cada tres personas muere por una enfermedad cardiovascular. Las patologías cardíacas siguen siendo una de las principales causas de fallecimiento, tanto a nivel mundial como en nuestro país. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2023 se registraron un total de 27.203 defunciones por enfermedades isquémicas del corazón, de las cuales 17.038 fueron hombres y 10.165 mujeres. Aunque se suele asociar este tipo de enfermedades a personas mayores, la realidad es que cada vez más jóvenes se ven afectados. Según la Asociación Española de Cardiología, el infarto entre la gente joven es cada vez más común, y el 35% de los menores en España presenta dos o más factores de riesgo cardiovascular.

La característica que tienen en común todos los jóvenes infartados

Durante una entrevista en el programa de la COPE, el doctor Abellán, cardiólogo, reveló una característica clave que comparten la mayoría de los jóvenes que han sufrido un infarto: el consumo de tabaco. "La mayoría de los jóvenes que sufren un infarto fuman. Si me encuentro con un joven que ha tenido un infarto y no fuma, me caigo de la cama, porque es rarísimo", aseguró el especialista.

El tabaco, conocido por ser un tóxico altamente dañino, es responsable de múltiples enfermedades graves, entre ellas el cáncer y, por supuesto, los infartos de miocardio. No obstante, Abellán también señaló otro factor relevante en la salud de los jóvenes: la conectividad constante. Y es que según el doctor, estamos todo el tiempo conectados, lo que interfiere con nuestras habilidades sociales. Somos animales sociales y necesitamos ese contacto humano. La falta de desconexión eleva los niveles de estrés, lo que también aumenta el riesgo de infarto.

A pesar de estos factores, el cardiólogo insistió en que el mayor problema es, sin duda, el tabaco.

Cómo prevenir el infarto

Aunque la tasa de mortalidad entre los jóvenes que sufren un infarto es baja en comparación con los mayores de 45 años, los infartos en la juventud son cada vez más frecuentes. La prevención, sin embargo, juega un papel muy importante para evitar este tipo de episodios a edades tempranas.

Hábitos de vida saludables

La mayoría de los infartos podrían evitarse con un estilo de vida cardiosaludable. Mantener una alimentación equilibrada es esencial para reducir los factores de riesgo como el colesterol y la hipertensión. Esta dieta incluye abundantes frutas, verduras, legumbres, pescado, aceite de oliva, y cantidades moderadas de carnes magras y cereales integrales.

Ejercicio físico regular

El deporte es uno de los pilares fundamentales en la prevención de enfermedades cardiovasculares. La práctica regular de ejercicio moderado, como caminar, nadar o montar en bicicleta, ayuda a mantener el corazón en buen estado y a controlar factores de riesgo como el sobrepeso, la diabetes o el colesterol elevado. Además, es importante realizarse chequeos médicos antes de embarcarse en actividades físicas de alta intensidad, como maratones o deportes extremos, especialmente si no se tiene un historial de actividad física previa.

Estos son los mejores consejos para retomar una rutina de ejercicios tras las vacaciones istock

Abandono del tabaco

El tabaquismo es uno de los principales factores de riesgo para los infartos en jóvenes. Dejar de fumar no solo mejora la salud cardiovascular, sino que también reduce el riesgo de sufrir diversas enfermedades, como el cáncer.

Control del estrés

El estrés es otro factor que contribuye al riesgo de infarto, y en los jóvenes es cada vez más frecuente debido a las exigencias laborales y sociales, además de la constante conectividad digital. Practicar técnicas de relajación, como la meditación o el yoga, puede ayudar a reducir el estrés y mejorar la salud mental y cardiovascular.

Reconocer los síntomas de un infarto

En los jóvenes, los síntomas de un infarto suelen ser más abruptos e intensos que en los pacientes mayores. El dolor opresivo en el centro del pecho, que puede extenderse hacia el cuello o el hombro, es uno de los signos más característicos. Reconocer estos síntomas a tiempo y acudir de inmediato a un centro médico es vital para reducir las complicaciones.

Atención especial en mujeres jóvenes

Las mujeres suelen experimentar síntomas de infarto más atípicos o "larvados", como fatiga o dolor menos intenso que los hombres. Esto puede llevar a retrasos en el diagnóstico y tratamiento. Es importante que tanto las mujeres como los profesionales de la salud estén atentos a cualquier señal inusual de malestar cardiovascular, ya que el tiempo es crucial en estos casos.