Towana, primera persona del mundo que sobrevive más de 2 meses tras un trasplante de cerdo

El pasado sábado, Towana Looney, ciudadana de Estados Unidos, batió un récord: superar los 60 días con vida después de recibir el trasplante de un órgano de cerdo. Nunca antes se había logrado. Los dos primeros receptores de corazones porcinos murieron semanas después de sus intervenciones.

En marzo de 2024, Richard Slayman, de 63 años, se convirtió en el primer paciente vivo trasplantado con un riñón porcino y, como tal, en un símbolo de esperanza para miles de pacientes, ante la grave escasez de órganos humanos. No obstante, el estadounidense murió casi dos meses después de someterse al xenotrasplante. El segundo intento ocurrió en abril, con Lisa Pisano, de 54 años. No obstante, 47 días después del trasplante, los médicos decidieron extirparle el riñón que había recibido porque su bomba cardíaca no era capaz de hacer pasar suficiente sangre a través del nuevo órgano. Murió en julio.

Ahora, Towana, una mujer de 53 años de Alabama, se ha convertido en la persona que más tiempo ha aguantado con vida tras implantarle en noviembre el riñón porcino; una técnica que continúa siendo experimental.

Hoy por hoy, su función renal es "perfecta", según sus médicos. De hecho, se espera que en cosa de un mes pueda dejar Nueva York, donde está viviendo para que le hagan los controles oportunos, y volver a su Estado natal.

Towana Looney is finally free from dialysis after eight years, thanks to a groundbreaking gene-edited pig kidney transplant at NYU Langone Health.

