«Las varices no son solo cosa de adultos. Pueden aparecer ya desde la adolescencia»

1. ¿Cuál es la prevalencia de las varices en hombres? ¿Y en las mujeres?

La incidencia de varices se sitúa en el 2,6% en mujeres y en el 1,9% en hombres, según el estudio Framingham (iniciado por el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos y que recopila datos prospectivos sobre una amplia variedad de factores de riesgo biológicos y de estilo de vida y sobre los resultados de enfermedades cardiovasculares, neurológicas y de otro tipo en tres generaciones de participantes); aunque, en personas mayores de 60 años, su prevalencia alcanza el 75% en el primer grupo y el 25% en el segundo.

2. ¿A partir de qué edad suelen salir las varices?

Las varices no es solo cosa de adultos, pueden aparecer ya desde la adolescencia, pero la probabilidad de padecer esta enfermedad aumenta con la edad, porque los años provocan que las varices vayan dilatándose.

3. ¿Puede explicarme por qué salen?

El desarrollo de varices tiene un factor predisponente genético importante, aunque también hay circunstancias que pueden favorecer su desarrollo, como son la obesidad por el aumento de la presión intraabdominal. Esto mismo ocurre con los embarazos, sobre todo en el último trimestre de la gestación o en situaciones laborales que precisen de una bipedestación prolongada.

4. ¿Cuándo se trata de un problema estético y cuándo hay que operarlas?

En la clasificación de las varices debemos distinguir dos grupos: aquellas varículas o telangiectasias, es decir, las varices pequeñas que pueden dar lugar a alguna molestia, como la pesadez en las piernas, pero cuyo principal motivo de consulta es estético y que no van a producir complicaciones; y las varices clase 2 según la clasificación de la CEAP (acrónimo de «Clínica, Etiología, Anatomía y Patofisiología»), o varices gruesas en las que las venas aumentan progresivamente, haciéndose más visibles, y que, además de molestias, pueden generar edemas o complicaciones más serias, como varicoflebitis, úlceras o varicorragias. En las primeras el tratamiento a aplicar es estético, con esclerosis o láser, mientras que en las más gruesas podemos valorar la intervención según el tamaño de las varices y las molestias, y es mandatorio cuando ha habido complicaciones.

5. ¿Qué tratamientos se emplean en la actualidad?

Aunque los tratamientos empleados son muy variados, los más efectivos y los que cuentan con mayor evidencia médica son la safenectomía y la termoablación con catéter láser o de radiofrecuencia. La primera consiste en la extirpación de aquellas venas que funcionan mal. Con la segunda, en lugar de quitar la safena (vena superficial que recorre la cara interna del muslo y pierna y que habitualmente es responsable de las varices), se produce una fibrosis de la vena por calor sin necesidad de extraerla. La ventaja principal de esta última técnica es que disminuye el número de incisiones y evita las heridas internas que se producen al quitar la safena en la safenectomía, lo que hace que el dolor postoperatorio disminuya y facilita la recuperación y la vuelta a la actividad habitual.

6. ¿Hay alguna contraindicación para el empleo de estas técnicas, como que el paciente tenga alguna enfermedad o una edad límite, por ejemplo?

Ambas técnicas se pueden realizar en pacientes hasta edades avanzadas, siempre que no haya contraindicación por enfermedades cardiacas, pulmonares, etcétera. La safenectomía se puede realizar en todos los casos, mientras que la radiofrecuencia precisa de un estudio ecográfico completo de la vena que permita comprobar que la vena safena funciona bien: que no tiene trombo dentro, que no está demasiado elongada o pegada a la piel y no impide, por tanto, pasar el catéter a través de la vena… Todavía así, gran parte de los pacientes pueden ser candidatos a esta técnica.

7. ¿Cómo podemos prevenir la aparición de varices?

Hemos comentado los factores predisponentes y genéticos de las varices; así, su prevención y cómo evitar su desarrollo irán dirigidos a evitar la obesidad, estar mucho tiempo de pie, el sedentarismo y, resulta fundamental aplicar la terapia compresiva.

8. Una vez salen, ¿qué podemos hacer para evitar que vayan a más tanto en tamaño como en cantidad?

Además de las medidas preventivas comentadas, las medias elásticas para varices de compresión normal que compramos en las farmacias deben estar en el centro de la estrategia terapéutica de las varices, tanto como método de prevención como de tratamiento cuando ya han aparecido.

9. También se dan casos de varices entre menores y adolescentes, aunque en menor medida. Pero, ¿por qué suceden estos casos?

Aunque el riesgo de sufrir varices aumenta con la edad, estas pueden aparecer antes por los motivos comentados: hereditarios o factores que contribuyen a su desarrollo, como el sobrepeso, el sedentarismo o estar mucho tiempo de pie.

10. ¿Cuándo hay que acudir al médico en caso de presentar varices?

Debemos acudir al médico, sin duda, cuando ha habido alguna complicación de úlceras, sangrado o flebitis, pero también cuando vemos que las varices van creciendo de tamaño y las molestias aumentan. Siempre es mejor prevenir que esperar a que surjan complicaciones.