11 consejos prácticos para preparar el hogar ante la llegada de un cachorro

La llegada de un cachorro a la familia siempre es una buena noticia. Enriquecen nuestra vida y nos brindan su amor incondicional; se hacen un lugar especial en nuestros corazones. Sin embargo, tener un cachorro conlleva una gran responsabilidad. Por ello, para garantizar su bienestar, la Real Sociedad Canina de España (RSCE) y la Federación Cinológica Internacional (FCI), de la que forma parte, ha elaborado una serie de consejos prácticos para facilitar la adaptación de los cachorros a su nuevo hogar.

Prepara un espacio seguro “a prueba de cachorros”

Acondicionar el hogar para garantizar la seguridad de los recién llegados comienza con ocultar los cables eléctricos (TV, teléfonos, routers…) para evitar que los muerda y pueda sufrir descargas eléctricas. Productos de limpieza y alimentos tóxicos (uvas, chocolate o sal) deben de mantenerse en lugares inaccesibles para prevenir intoxicaciones. Y si la casa tiene escaleras, es recomendable usar puertas para bebés que eviten que se suban y entren a otras habitaciones, o simplemente para evitar caídas.

Una lista con todo lo que el cachorro pueda necesitar

Hacer una lista del equipo esencial que necesita el perro evitará problemas de última hora y tener al alcance de la mano todo lo que pueda requerir. En esta lista no pueden faltar:

Recipiente para comida y bebida

Debe ser duradero y seguro, como los de material de acero inoxidable. Tanto el comedero como el bebedero tienen que estar en recipientes separados

Collar o arnés

El uso del arnés es más recomendable para el cuerpo de un cachorro, ya que la tensión se distribuye por todo el cuerpo y no recae todo el peso sobre el cuello, como ocurre con los collares. Aunque, en ambos casos, siempre debe de haber una separación de dos dedos del cuerpo para que no lo ahogue o apriete. Cabe recordar que los collares de estrangulamiento, pellizo o choque no deben usarse bajo ninguna circunstancia y están prohibidos según la Ley de Bienestar Animal.

Correa larga o corta

Junto a la opción elegida, o arnés o collar, falta añadir una correa. La correa larga es recomendada mientras el cachorro se adapta. Las correas retráctiles no se recomiendan, porque se puede perder el control del cachorro y resultar peligrosas para éste.

Chapa identificatoria

Ya sea collar o arnés, lo que nunca puede faltar es una etiqueta o chapa con el nombre del perro y un teléfono de contacto. Así, en caso de extravío, junto con la ayuda del microchip, su identificación y rescate será más fácil y efectivo.

Empapadores para enseñarle a ir al baño

Basado en un entrenamiento de recompensas, los empapadores o almohadillas para cachorros son uno de los materiales más útiles para enseñar al cachorro a hacer sus necesidades. El primer paso es elegir una zona delimitada para dicho menester. Al principio habrá que acompañarlo al lugar del orinal y habrá accidentes, pero con paciencia y un entrenamiento basado en recompensas (premios y golosinas), el cachorro aprenderá paulatinamente la rutina.

Paseos seguros y adaptados a su edad

Los paseos de los cachorros no deben ser muy largos o en terrenos difíciles, ya que un exceso de ejercicio puede tener un impacto negativo en su crecimiento y en su desarrollo muscular y óseo, una preocupación más enfatizada en los cachorros de razas grandes o gigantes.

Evitar camas de mimbre

Durante el proceso de dentición, los cachorros tienden a morder casi todo lo que hay a su alrededor. Por ello, elegir una cama con mantas cómodas con un lavado fácil es la mejor opción mientras el perro crece. No se recomiendan camas de mimbre u otro material que puedan morder y tragar, provocando el riesgo de asfixia. Juguetes de goma de calidad o mordedores, ayudarán a que el cachorro se desahogue mientras le crecen los dientes.

Una transición de comidas gradual

La alimentación de un cachorro no es la misma que la de un perro adulto. Al inicio, lo mejor es darle de comer lo mismo que recibió de su criador familiar para evitar tantos cambios durante un corto periodo de tiempo que pueda causarle estrés. Además, un giro brusco en su alimentación puede hacer que se niegue a comer o causar diarrea u otra enfermedad gastrointestinal al cachorro.

En el caso de necesitar introducir nuevos hábitos en su alimentación, hay que hacerlo de forma gradual, siguiendo los consejos del veterinario. Hay que priorizar una dieta saludable nutricionalmente siempre adaptada a la edad, raza y tamaño del cachorro.

Fomenta la socialización del perro con diferentes entornos

Al traer a un cachorro al hogar, a veces el instinto puede ser de sobreprotección, sacándolo poco a la calle o no dejando que socialice con otros perros. Pero esto es un error. El cachorro, entre las tres y las 12-16 semanas, adquiere mayor plasticidad cerebral, periodo clave para que aprenda habilidades para relacionarse con el entorno. Que socialice con otros animales, llevarlo a lugares nuevos, presentarlo con personas nuevas, que conozca diferentes ambientes (ciudades, parques, playas, bosques…) reduce la probabilidad de que desarrolle en un futuro problemas de comportamiento, miedos, fobias o conductas agresivas. Es, pues, obligatorio.

Según el presidente de la RSCE, José Miguel Doval, “la llegada de un cachorro al hogar es un momento muy importante en la vida del perro, de sus dueños y también de los criadores responsables que lo han visto nacer y cuidado con amor para entregar a una familia que lo quiera y cuyo estilo de vida encaje con el carácter del perro. Estos criadores especializados en domicilio garantizan que los cachorros están sanos y deberán proporcionar toda la información necesaria sobre sus cuidados y necesidades, resolviendo cualquier duda a esos dueños primerizos para garantizar que su adaptación al nuevo entorno sea un éxito”.