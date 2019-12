A casi todo el mundo le ha invadido una absoluta sensación de claustrofobia cuando entra a un ascensor sin espejos. He ahí la principal respuesta a la pregunta que casi nadie se ha cuestionado, ¿por qué los ascensores tienen espejos? Y es que, la mayoría de los ascensores cuentan con espejos para que el viaje, a la primera planta o a la última sea lo menos agobiantes posible. Este simple truco reduce el sentimiento de claustrofobia ya que los espejos transmiten sensación de amplitud. De hecho con un solo espejo el espacio real parece el doble de grande. Su uso estos tiene una misión importante relacionada directamente con la psicología y evitan que las personas que van en el ascensor no tengan ningún sentimiento claustrofóbico. No solo eso, los espejos también amenizan los viajes, ¿quién no se ha mirado, hecho una foto o peinado alguna vez en un ascensor? Se trata así de una manera de entretener a las personas que en ese momento están haciendo uso del ascensor. Además, los espejos dan la impresión de estar vigilado y esto reduce el riesgo de vandalismo en el interior de los elevadores. Al verse a sí mismos las personas que se vean incitadas a hacer algún acto vandálico se vería coaccionada e inhibiría su propia conducta.

En conclusión las razones por las que suele haber un espejo en los ascensores son principalmente psicológicas. Un dato curioso es que en muchos hospitales los ascensores no albergan espejos y esto también tiene una explicación. Esta peculiaridad de los centros sanitarios se debe a que las caras de la gente que visita los hospitales suele ser triste o bien de una persona que está enferma, para evitar que estas personas en los viajes vean sus rostros lucir triste o enfermos normalmente se retiran los espejos y así no notan sus tristeza. A pesar de que los ascensores siguen evolucionando y modernizándose siguen incorporando casi siempre espejos en su interior, ya que es un elemento prácticamente imprescindible para las personas que les dan uso.