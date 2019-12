Qué garantía tienen los productos que compramos

La normativa sobre garantías establece que el plazo legal es de dos años para productos nuevos (con la excepción de la vivienda, que es de hasta 10 años para los defectos más graves) y de un año como mínimo para los de segunda mano comprados en establecimiento comercial, según recuerda la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). En cualquier caso, si el defecto surge en los primeros seis meses desde la adquisición del producto, se presume que se trata de un defecto de origen, sin tener que probar nada para que se aplique la garantía.

Publicidad

En opinión de la OCU, este plazo de seis meses debería ampliarse hasta los dos años pues así se evitarían prácticas abusivas como la de exigir al consumidor a partir del sexto mes la prueba de que el fallo era de origen.

La garantía extra que pueda ofrecer un vendedor o fabricante nunca podrá sustituir o acortar los dos años de garantía gratuita que establece la ley. Los productos de segunda mano también tienen su propio período de garantía: si la compra es a un profesional, se puede pactar un plazo inferior a los dos años, pero nunca menor a 12 meses. Si el vendedor fuera un particular, el período se reduce a seis meses.

Normativa de la UE

Según la normativa de la UE, si has comprado un producto que está defectuoso, no funciona o no corresponde a lo anunciado, el vendedor debe repararlo, cambiarlo, hacerte un descuento o reembolsarte el importe abonado.

Si has adquirido un producto o un servicio por internet o fuera de un establecimiento comercial (por teléfono, por correo o a un vendedor a domicilio), también tienes derecho a anular y devolver el pedido en el plazo de 14 días, por cualquier motivo y sin justificación alguna.

Publicidad

Si no sabes qué situación se aplica en tu caso, puedes también consultar nuestra herramienta para los derechos de los consumidores, que te ayudará a comprender tus derechos cuando compres en la UE(En este caso, los 28 Estados miembros de la UE, más Islandia, Liechtenstein y Noruega).

Si has comprado en cualquier lugar de la UE un producto que está defectuoso, o no es o no funciona según lo anunciado, el vendedor debe repararlo o cambiarlo gratuitamente, o bien ofrecerte un descuento o devolverte el importe íntegro abonado.

Publicidad

Por lo general, solo se puede solicitar un reembolso total o parcial si no es posible reparar o cambiar el producto. Es posible que no se tenga derecho a reembolso en caso de desperfectos menores, como un arañazo en la caja de un CD.

Garantías adicionales (garantías comerciales)

Los establecimientos comerciales o los fabricantes ofrecen a menudo sus propias garantías comerciales adicionales, que pueden estar incluidas o no en el precio del producto.

Pueden proporcionar una protección mejor pero no pueden nunca sustituir o reducir la garantía mínima de dos años, que tienes en todos los casos según la normativa de la UE.

Del mismo modo, si una tienda vende un producto nuevo más barato especificando que no tiene garantía, esto tan solo significa que el comprador no disfruta de ninguna cobertura adicional. Pero sigues teniendo dos años de garantía gratuita en caso de que el producto sea defectuoso o no se ajuste a lo anunciado.

Productos de segunda mano

Los productos de segunda mano que se compran a un vendedor profesional también están cubiertos por una garantía mínima de dos años. No obstante, los productos comprados a particulares no están cubiertos.

En algunos países de la UE, cuando se compra un producto de segunda mano, se puede acordar con el vendedor un periodo de garantía de menos de dos años. Sin embargo, no puede ser en ningún caso inferior a un año y tiene que precisarse en el momento de la compra.

Publicidad

Cómo lograr que se repare, cambie o reembolse un producto

El periodo de dos años de garantía empieza a contar a partir de la fecha de recepción del producto. Si el producto deja de funcionar durante ese periodo de dos años, el vendedor siempre tiene que proponerte una solución. En algunos países de la UE también tienes derecho a solicitar una compensación al fabricante.

Si el producto deja de funcionar durante los primeros seis meses , se supone que el problema existía cuando lo recibiste, a menos que el vendedor demuestre lo contrario. Por lo tanto, tienes derecho a una reparación o a un cambio gratuitos, o si esto fuera demasiado difícil o caro, el vendedor debe ofrecerte un descuento o devolverte el dinero.

Si el producto se estropea después de seis meses, sigues teniendo derecho a una reparación o a un cambio gratuitos, o al menos a un descuento del precio de compra o un reembolso, pero es posible que tengas que demostrar que el problema ya existía cuando recibiste el producto.

El Centro Europeo del Consumidor de tu país puede ayudarte en caso de problemas con productos comprados en otro país de la UE.