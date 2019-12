Con la Navidad, siempre muy presente en España, se celebra el nacimiento del Niño Jesús. Amén de su significado cristiano, es una época del año de reencuentros, de vueltas a casa y de pasar de la familia en fechas como Nochebuena, Nochevieja o el Día de Reyes. Estas fechas son las más esperadas del año por una gran mayoría de la gente. Sin embargo, no todos sienten aprecio por la Navidad.

Curiosamente, cada vez hay más alérgicos a los villancicos, los Reyes Magos o Papa Noel, y la Navidad se va “celebrando” de una manera más pasiva, por algunos considerada como la época más triste del año. Algunos lo ven como una época de consumo en el que el sentimiento humano se pierde y la familia queda en un segundo plano, tratándola pues como una época donde las personas la viven solo por los regalos y las compras compulsivas. También los hay los que ven la Navidad como una exposición a la dura realidad que te obliga a recordar una y otra vez la pérdida de un ser querido al ver su silla vacía. Si tú también eres un “Grinch” y detestas estas épocas, aquí van algunos consejos para sobrevivir a estos días:

1) Trata de ver estos días como unos más en el calendario. Que el hecho de que sea 29 de diciembre o 3 de enero no te descoloque y vívelos como otros cualquiera. Si tienes vacaciones, aprovecha para realizar un viaje y no te quedes hibernando como un oso. Y si puede ser a un lugar que no te recuerde al espíritu navideño, mejor.

2) El deporte, vía de escape por excelencia. Si no quieres salir de viaje, también puedes aprovechar tu tiempo para hacer deporte. Sal a pasear, coge la bici,ves a una piscina climatizada... Así, los atracones de Navidad serán menos atracones, y la cuesta de enero no se notará tanto.

3) No focalices toda tu atención en las personas ausente. En lugar de ponerte triste, intenta evocar anécdotas o momentos divertidos con esas personas, o si te es muy complicado, evita que entren en tus temas de conversación.

4) ¿Son obligatorias las cenas? La familia a veces puede ser difícil. Podemos coincidir en nuestras cenas con algún familiar que no sobrellevemos bien. Intenta no entrar en discusiones para defender tu opinión y sé el que cede en esas disputas. Te ahorrarás algún que otro mal trago. Aunque tienes tu derecho de no acudir y buscar otras actividades.

5) Busca otras distracciones. Queda con amigos que hace tiempo que no ves o haz algo que estabas deseando hacer en tu tiempo libre. Puedes mirarte alguna película o serie, por ejemplo.

6) Sé sincero contigo y con los demás. Avisa a tus seres queridos de que no te gusta la navidad, y los demás te comprenderán. Así, alarmas de que te gustaría que no te compraran ningún regalo y tú te ahorrarás hacerlo.