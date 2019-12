Dianas terapéuticas para la leucemia

La leucemia aguda es una enfermedad de la sangre en la que la médula ósea produce glóbulos blancos anómalos, denominados células blásticas leucémicas o células de leucemia. Esta enfermedad, con una elevada incidencia y una alta tasa de mortalidad, se cobró en 2018 la vida de 3.383 personas. Por eso es necesario desarrollar nuevos tratamientos para combatirla.

Publicidad

La investigación en torno a esta patología ha tenido que luchar con la dificultad añadida de que «la mayoría de mutaciones asociadas al cáncer de sangre, en lugar de afectar a los genes, se localizan en el resto del 98% del genoma», tal y como indica la jefa del grupo de investigación del Instituto Josep Carreras y del Instituto Germans Trias i Pujol, Biola María Javierre, quien además señala que «hasta ahora, el papel de la mayoría de las mutaciones y las epimutaciones no se podía entender». En este sentido, Javierre, explica que «lo que sí se sabía es que frecuentemente esas mutaciones se ubican en elementos reguladores que controlan la actividad del gen, y por lo tanto estas mutaciones lo que podrían provocar es que cuando un gen se ha de expresar, no se exprese, dando así origen al cáncer», sin embargo «no se sabía que secuencia controla cada gen».

En este contexto, el grupo de investigación liderado por Javierre trabaja en un proyecto, que forma parte del programa Junior Leader de la Fundación Bancaria «la Caixa», para desarrollar un método que permita estudiar qué secuencia reguladora ajusta cada gen en un tipo de células poco abundantes. «Con este nuevo método que estamos desarrollando vamos a estudiar células madre hematopoyeticas y otras indiferenciadas que generan la sangre, de las cuales se generan la mayoría de leucemias agudas», concreta la investigadora para a continuación indicar que «con esta información seremos capaces de entender mutaciones que no afectan a los genes, que representan un 98%, y que están en el origen de la leucemia». «Son mutaciones y epimutaciones que generan leucemia aguda, pero como no afectan al gen, no se podía saber su mecanismo», aclara.

En la actualidad, el proyecto se encuentra en su fase inicial, lo que quiere decir que el grupo de investigación se encuentra desarrollando el método y analizando muestras con el fin último de «descubrir nuevos genes que podrían ser dianas terapéuticas para la leucemia aguda».