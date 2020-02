Alerta para alérgicos a los lácteos: no consumir gominolas de Bonpreu

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) advierte de la comercialización de gominolas fabricadas en España con presencia de proteína láctea no declarada en el etiquetado. El producto implicado son varios tipos de gominolas de la marca Bonpreu presentadas en bolsas con diferentes pesos. Se recomienda a los consumidores alérgicos a los lácteos que no consuman estos productos si los tienen en sus hogsares. No obstante, es preciso señalar que solo se han distribuido en Cataluña y que no suponen ningún riesgo para el resto de consumidores.

La empresa Bonpreu ha informado de la retirada de los productos dispuestos a la venta tras tener conocimiento de que contenían proteínas de leche no declaradas. Son los siguientes:

Llamanidures Assortides Brillants . Peso: 200 gr

Llamanidures Assortides Acides . Peso: 200 gr

LLamanidures Ossets Sucre . Peso: 150 gr

LLamanidures Mores . Peso: 150 gr

LLamanidures Assortides Ensucrades . Peso: 150 gr

Llamanidures Assortides Ossets . Peso: 200 gr

Caramel Goma Ensucrats . Peso: 135 gr

Xiclets Melons . Peso: 180 gr

Llamanidures Fruites. Peso: 150 gr

Los productos mencionados sólo se han distribuido en Cataluña en tiendas propias de la empresa Bonpreu. Además de los productos afectados, la empresa ha retirado de forma preventiva el resto de sus productos.