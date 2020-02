¿Cómo protegerse contra el coronavirus COVID-19?

Los coronavirus (CoV) son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones que suelen cursar con fiebre y síntomas respiratorios (tos y disnea o dificultad para respirar). En los casos más graves, pueden causar neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal e, incluso, la muerte.

El actual brote de coronavirus se ha bautizado como COVID-19 y fue notificado por primera vez en Wuhan (China) el 31 de diciembre de 2019.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha decidido enviar misiones científicas a Italia e Irán, donde se están registrando brotes del coronavirus COVID-19 , con la intención de ayudar a sus autoridades a poner en marcha las medidas de contención necesarias.

Hasta que la situación esté controlada, la OMS aconeja seguir estos cinco sencillos consejos para protegerse del contagio.

Cinco medidas de protección básicas contra el nuevo coronavirus

Lávese las manos frecuentemente

Lávese las manos con frecuencia con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón.

Adopte medidas de higiene respiratoria

Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo; tire el pañuelo inmediatamente y lávese las manos con un desinfectante de manos a base de alcohol, o con agua y jabón.

Mantenga el distanciamiento social

Mantenga al menos 1 metro de distancia entre usted y las demás personas, particularmente aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre. Si está demasiado cerca, puede inhalar el virus.

Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca

Las manos tocan muchas superficies que pueden estar contaminadas con el virus. Si se toca los ojos, la nariz o la boca con las manos contaminadas, puedes transferir el virus de la superficie a si mismo.

Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, visite al médico

Los síntomas respiratorios con fiebre pueden tener diversas causas, y dependiendo de sus antecedentes de viajes y circunstancias personales, el 2019-nCoV podría ser una de ellas.

Según responde la OMS en su página web, no se recomienda que las personas asintomáticas (es decir, sin síntomas respiratorios) lleven mascarillas de uso médico, puesto que en estos momentos no hay pruebas de que prevenga la transmisión del 2019-nCoV. El uso inadecuado o excesivo de mascarillas clínicas puede provocar graves problemas de carencia de suministros y que no haya mascarillas para las personas que necesitan llevarlas.

Sí se recomienda el uso de mascarillas a las personas sintomáticas, así como al personal sanitario que se ocupa directamente de pacientes con infección respiratoria aguda presunta o confirmada por 2019-nCoV, las mascarillas son un elemento importante en la contención de la propagación del 2019-nCoV, junto con otro EPP y la higiene de manos.