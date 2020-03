El resfriado que sufre el Papa le impide acudir a los ejercicios espirituales con la Curia

El Papa no acudirá esta la semana a los ejercicios espirituales que cada año celebra toda la Curia romana fuera de Roma. Así lo anunció el Pontífice durante el tradicional rezo del Ángelus de este domingo. Había cierta expectación por ver a Francisco después de que los últimos tres días haya cancelado la mayor parte de sus actos públicos. Y ayer salió al balcón de San Pedro, con la voz clara, pero con aparentes signos de catarro. De hecho, la tos le obligó a interrumpir su discurso en un par de ocasiones. “Por desgracia, el resfriado me obliga a no asistir este año, seguiré desde aquí las meditaciones”, dijo Bergoglio, en referencia a esas jornadas de oración. Se trata de la primera vez que un Papa no está presente en ellos en los últimos 70 años.

Publicidad

El pasado miércoles se vio al Pontífice visiblemente resfriado en la audiencia semanal con los fieles. Después celebró una misa en una iglesia romana, pero al día siguiente canceló sus actos públicos. Desde el jueves ha continuado con las homilías en Santa Marta, el edificio en el que vive dentro del Vaticano, aunque ha evitado acudir a varias audiencias privadas. Desde la Santa Sede no han dado demasiados detalles, simplemente informaron de que el Papa sufre una"leve indisposición". Sin embargo, nunca antes en su pontificado había cancelado tantos actos consecutivos por motivos de salud.

Pruebas a los cadáveres

Todo esto ocurre mientras en Italia continúan incrementándose las cifras de contagiados por coronavirus. El último balance, de ayer por la tarde, elevaban el número de personas infectadas a 1.577 y el de fallecidos a 34. Se trata de unos 500 contagiados y cinco muertos más que el día anterior. Pese a que Italia ha cambiado la metodología y ahora sólo analiza a las personas que presentan síntomas, no logra que el número de casos se contenga.

El principal foco se sigue concentrando en una decena de pueblos de la región de Lombardía, donde los ciudadanos continúan confinados. Sólo en esta región han fallecido 24 personas y hay más de un centenar en terapia intensiva. Los expertos aseguran que aún deben hacer pruebas a los cadáveres para determinar si el coronavirus ha sido la causa del fallecimiento o simplemente una complicación más de otras patologías. También insisten en que pasaron días desde que se contagiaron las primeras personas hasta que se dio con ellas, por lo que las medidas de aislamiento llegaron demasiado tarde para contener la epidemia.