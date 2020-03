España en cuarentena

Ahora que ya se ha sobrepasado la barrera de los mil contagiados de coronavirus en España y el Gobierno ha asumido que hay zonas con una transmisión comunitaria alta, concretamente en Madrid y las ciudades vascas de Vitoria y Labastida, ha decidido decretar un nuevo escenario para frenar la epidemia. «Los datos indican un cambio a peor de la evolución de la enfermedad», reconoció el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ayer en una comparecencia de urgencia. Así, del escenario 1 de contención, se ha pasado a la «contención reforzada», el paso previo al escenario 2, de mitigación, puesto ya en marcha en Italia con suspensión de eventos y cuarentena en varias ciudades.

El Gobierno ha planeado dos paquetes de medidas para contener el avance del coronavirus en España, que ha infectado a más de 1.200 personas y provocado la muerte a 28. El primero decreta el cierre de todos los centros educativos –guarderías, colegios, institutos y universidades– de toda la Comunidad de Madrid, Vitoria y Labastida durante al menos 15 días. En estas zonas, el ministerio de Sanidad recomienda «apelando al sentido de la responsabilidad de ciudadanos y empresas» el teletrabajo «siempre que sea posible» y que se adopten medidas de flexibilización del horario, así como turnos escalonados con el fin de reducir las aglomeraciones. También pide evitar las reuniones presenciales y que se opte por las videoconferencias. Para los colectivos que prestan servicios esenciales (médicos, policías...), Illa exige «planes de continuidad para situaciones de emergencia». Estas medidas de distanciamiento social tanto en el ámbito educativo y empresarial se limitan a las zonas de España donde hay una transmisión comunitaria alta. Preocupa en primer lugar Madrid, que duplicó el número de casos en un día hasta rondar los 600, 72 de ellos en estado grave en la UCI y 17 fallecidos. En esta comunidad, además del cierre de los centros educativos desde mañana hasta el 26 de marzo, el gobierno de Díaz Ayuso también ha preparado un nuevo protocolo para el ámbito hospitalario, que corre el riesgo de saturación,. Por ello, avisó que las actividades quirúrgicas programadas o las pruebas diagnósticas podrán ser suspendidas o retrasadas. Además, anunció un aumento de camas de reserva en los hospitales y un plan específico para Urgencias y Unidades de Cuidados Intensivos. El Gobierno madrileño anunció ya el fin de semana el cierre de centros de mayores de la comunidad y la limitación de visitas a las residencias de ancianos.

El segundo brote más importante de España es País Vasco, con 149 contagiados, 74 hospitalizados graves y seis fallecidos. Vitoria constituye el principal foco y preocupa especialmente la situación en el hospital de Txagorritxu.

Para el resto de España, Illa explicó que junto a las Comunidades Autónomas se han acordado una serie de recomendaciones, como las siguientes: fomentar el cuidado domiciliario de los mayores con el fin de que no acudan a los hospitales; a las personas con enfermedades crónicas y pluripatologías, Sanidad recomienda limitar las salidas y las actividades sociales; a aquellos que sospechen que pueden estar contagiados o que hayan iniciado síntomas, se les pide que no acudan a las Urgencias, sino que se queden en sus casas y llamen a los servicios sanitarios para que se les haga la prueba diagnóstica pertinente. El ministerio también insiste en la higiene de manos y recomienda evitar los viajes innecesarios «en la medida de lo posible». Los españoles, de hecho, cada vez tienen más difícil la movilidad. Varios países como Israel o Moscú han colocado a España en la lista negra y exigen una cuarentena obligada de 14 días con penas incluso de cárcel si se incumple.

El Gobierno de Sánchez ha empezado a mover ficha cuando la epidemia ya se ha descontrolado y no antes, pese a tener el precedente de lo ocurrido en Italia. «El Gobierno no va tarde», defendió Illa. «Tomamos las medidas cuando creemos que debemos hacerlo y bajo la recomendación de los expertos», apostilló. El aumento significativo de casos detectado del domingo al lunes ha obligado al Ejecutivo de Sánchez a «revisar la situación» y a tomar «medidas que alteran el quehacer normal de muchos ciudadanos, pero que consideramos que son necesarias». Si bien, el ministro reconoció que no «hay certeza absoluta» de que vayan a funcionar para contener la epidemia. «La evidencia científica nos conduce a tomar estas decisiones y afrontamos la decisión de tomarlas», concluyó.