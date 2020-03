No todas las noticias del coronavirus son malas, también hay positivas

Que el coronavirus es una pandemia es algo que prácticamente todos los expertos comparten. Sin embargo, el termino de pandemia puede resultar a veces demasiado alarmista, sobretodo si tenemos en cuenta que hace referencia únicamente a la transmisión y extensión geográfica y no tanto a su mortalidad. Por tanto nos encontramos en esa fase de expansión pero que no tiene que acarrear muerte.

Es cierto que se trata de la primera vez que una epidemia se sigue a tiempo real gracias a las redes sociales, los numerosos medios de comunicación y, en definitiva, la gran cantidad de información que aparece cada minuto. Sí, las noticias no nos engañemos suelen ser de carácter negativo y alarmista, pero entre tanta información (y desinformación) hay pequeños rayos de luz que nos ayudan a pensar que sí, hay solución. Por esta razón y ante la necesidad de buenas noticias, tratemos de ver los puntos positivos que se están logrando en la lucha contra el covid-19, el coronavirus.

En primer lugar, se conoce al causante de la enfermedad. En apenas unas semanas desde el brote de la infección ya se conocía al agente causante, aunque no así el origen de éste, al menos por el momento. Los primeros casos se dieron para finales de diciembre del 2019 y ya el 7 de enero se había identificado el virus, emparejado con el coronavirus del murciélago. También se ha determinado que el virus muta pero no de forma tan alarmada como creíamos.

Y si sabemos de donde viene es porque previamente se ha detectado. Sobre mediados de enero, solo dos semanas después del primer caso, el ensayo RT-PCR permitía descubrir el virus. El paso del tiempo ha hecho que estas técnicas se mejoren. Esta fiabilidad permite detectar a las personas infectadas en cuanto sientan los primeros síntomas. A esto debemos añadir que la mortalidad derivada del coronavirus es del 5%, mientras que un 14% de los pacientes pueden padecer una neumonía grave. Lo importante y con lo que nos debemos quedar es que el 81% restante apenas siente síntomas leves, algo parecido a un catarro, como tanto hemos escuchado en los últimos días. Dicho con otras palabras, hay diez veces más de pacientes curados que fallecidos. Y subiendo.

Otro rumor que circula por las redes sociales es que los niños y menores son inmunes. Por fin, un bulo que no lo es, es decir, es cierto que las personas con edades entre los 0 y los 20 años apenas sufren de coronavirus (no llega al 5% de infectados) y su mortalidad es apenas notable, con solo un 0,2%. Muchos expertos llegan a afirmar que gran parte de la población contraerá el virus y apenas lo notará. Así que no debemos asustarnos ni entrar en pánico, pero sí que se recomienda acudir al hospital en caso de sentir los síntomas.

Siguiendo con los síntomas y las curas, ya hay ocho prototipos de vacunas para detener el contagio del coronavirus. El principal problema reside en los efectos secundarios, eficacia y toxicidad que pueden retrasar la salida al mercado de la solución. No se conoce el tiempo que puede suponer esto, puede ser días, meses o, incluso, años, pero ya está en marcha.

Por último y según las noticias que llegan desde el otro lado del mundo, en China se han reducido los casos detectados al día. En apenas 24 horas, unas 1297 personas fueron dadas de alta y desde el comienzo de la epidemia unos 59.897 pacientes regresaron a sus hogares una vez “curados”. Ante esto, 14 hospitales de Wuhan se han cerrado porque ya no necesitan tantas camas.

Como vemos, hay noticias buenas detrás de esta pandemia que, por supuesto, preocupa, pero que no debe taparnos los ojos ante las soluciones y las estadísticas reales que dan luz entre demasiada oscuridad. De cualquier forma, desde el gigante asiático se ha asegurado que la epidemia se prolongará como mínimo hasta junio.