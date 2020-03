Coronavirus y asma: ¿Cómo afecta el COVID-19?

El rápido aumento de los contagios en todo el mundo está causando una gran preocupación en los gobernantes, pero también en la población. Uno de los colectivos más afectados es el de las personas asmáticas, especialmente preocupadas por las consecuencias que le podría suponer estar contagiado con el coronavirus.

Lo cierto es que las personas con asma, una enfermedad pulmonar que dificulta la respiración, se encuentra entre las condiciones que hacen que las personas sean más vulnerables al COVID-19 y que las consecuencias del virus en su organismo sean mayores que en las personas que no tienen afecciones de este tipo, según explica la Organización Mundial de la Salud.

Lo cierto es que se sabe poco de la enfermedad y hay pocos datos, por lo que habrá que esperar unos años para saber cuales son las características del virus y cómo afectan al organismo.

El actor Idris Elba, protagonista entre otros títulos de “Thor”, “Luther” o “Fast & Furious Presents”, es asmático y anunció hace unos días en sus redes sociales que dio positivo en el test del coronavirus y que se sentía bien pero que estaba seriamente preocupado por las posibles complicaciones que estarían por venir. “Tengo asma, por lo que encajo en la categoría alta de mayor riesgo”, dijo. “Tengo un problema respiratorio, he tenido asma toda mi vida, así que, infectarme con coronavirus no estaba en mi lista de deseos. Me preocupa tener asma y cómo eso podría complicarme las cosas muy rápidamente”.

Como el virus es nuevo, no está claro cómo va a afectar a las personas con enfermedades respiratorias crónicas. Un estudio reciente realizado con 140 personas que fueron hospitalizadas por COVID-19 en China encontró que el asma no era un factor de riesgo para la infección.

De la misma opinión es Mitchell Grayson, presidente del Consejo Médico de la Fundación de Asma y Alergia de EE UU: "Los datos son limitados y no demuestran ninguna evidencia de un mayor riesgo de enfermedad o gravedad de la enfermedad para las personas con asma”. Sin embargo, añadió, es importante "que todos los pacientes con asma tomen sus medicamentos y mantengan su asma bajo control”. Las personas con esta afección deben tomar precauciones cuando se propague cualquier tipo de enfermedad respiratoria en su comunidad.