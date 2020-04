Lo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sólo se atreve a anticipar –la prolongación del Estado de Alarma más allá incluso del 26 de abril por la pandemia de coronavirus–, empiezan a apuntarlo ya diferentes servicios de proyecciones estadísticas, instituciones educativas y organismos internacionales. Varios de ellos discrepan incluso de la versión ofrecida por el Ejecutivo y, en concreto, por el Centro de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad. Y apuntan, por ejemplo, que el pico de casos en nuestro país se encuentra aún bastante lejos de producirse y que la duración del confinamiento será mayor.

Es el caso, por ejemplo, de Moneycontrol, que recopila información procedente de Euromonitor, de BCG Analysis y de la prestigiosa Universidad Johns Hopkins, de Baltimore, en Estados Unidos. En una de sus proyecciones estima que este pico de nuevos casos se producirá en nuestro país, previsiblemente, en la cuarta semana de este mes, coincidiendo justo con el fin de la nueva prórroga del Estado de Alarma. La razón de ello podría radicar en que en España no se han generalizado aún los test de detección rápida del virus entre la población. Una vez que empiecen a practicarse de forma masiva, el número de infectados diagnosticados se disparará.

Con este planteamiento, Moneycontrol informa de que las tres fuentes de su información cifran como probable fecha del fin del confinamiento en un escenario de contención del virus la primera semana de junio. En el peor escenario, con el virus más propagado de lo que se estima, la fecha se retrasaría hasta la tercera semana del mes de julio. En Italia, el pico de infecciones se produciría en la tercera semana de este mismo mes, y el mejor escenario en el que se produciría el fin del estado de emergencia se daría allí en la segunda semana de junio; en el peor escenario, se retrasaría hasta la primera de julio. En la mayoría de los países importantes todo sucedería una o dos semanas más tarde que en España.

No es la única gráfica que concluye que lo más probable es que el confinamiento dure mucho más de lo anunciado por Sánchez. Así, según publica la financiera Barron’s, España estaría aún muy lejos de terminar las restricciones de movimientos, a tenor de los datos aportados por analistas del Deutsche Bank, la OMS y el CDC de Atlanta. Y no, no hablan de semanas precisamente.

Según la experiencia con la salida del confinamiento de Hubei (la provincia china del epicentro del coronavirus, en la que se incluye Wuhan), estiman que tanto en España como en Francia se podrán a empezar a levantar restricciones a partir del 18 de mayo. En Estados Unidos y Alemania sería unos días después: el 22 de mayo. Y Reino Unido, al día siguiente.

Se trata de una estimación, por lo que lógicamente puede variar según los datos sanitarios que vayan reportándose. Los analistas también analizan cuándo podría terminar el confinamiento basándose en la experiencia con el SARS en 2003. Y las fechas que se manejan son aún más desoladoras... o realistas que las del Gobierno de Sánchez. Así, en el caso de España, a tenor de este caso, no se saldría de este confinamiento hasta el 15 de junio. Para nuestro país vecino, la fecha es la misma. En cambio, para Alemania estiman que se irían hasta el 19 de junio, como en Estados Unidos.