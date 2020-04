El descuadre de datos de Sanidad debe replantear la desescalada

El descuadre de datos de Sanidad ha paralizado las matemáticas, esenciales para saber cómo evoluciona la pandemia. «Los expertos están esperando si se reportan las series de datos rectificadas desde el principio con los nuevos criterios. Si no se hace, habrá rupturas y discontinuidades. Los que usan fuentes autonómicas para las de algunas CC AA pueden seguir trabajando. El total nacional es el más complicado», explican desde el Comité Español de Matemáticas. Unos datos claves para la desescalada.

«Nuestro grupo ha parado de hacer predicciones por lo de la transmisión de los datos. El último informe que publicamos fue el del 16 de abril con los del día anterior, y el pronóstico de la R0 era de 0,89 y se apreciaba un ascenso a 0,97 para el 23. Sigue habiendo incoherencias: ese día 16 (Sanidad), publicó que los hospitalizados acumulados en Cataluña eran 23.680 y al día siguiente, 21.242», dice María T. Sanz, del Dpto. de Didáctica de la Matemática de la Universidad de Valencia y miembro del grupo de matemáticos compuesto por Antonio Caselles, Joan C. Micó y Concha Soler. Pero, ¿por qué es tan importante el R0?

Es el número básico de reproducción de una infección, e indica el número promedio de casos nuevos que genera cada caso, de ahí que Simón dijera el 2 de abril que, cuando estuviera en 1, Sanidad empezaría a plantear la desescalada. Al día siguiente, se logró. Pero fue el 10 cuando la media del país y la de cada CC AA tenían un R0 menor de 1. La duda ahora, es si ese R0 era real. Y, sobre todo, ¿se puede hablar de desescalada? Analizando los datos del Instituto de Salud Carlos III, el R0 ha idosubiendo esta semana. El 15 abril, con datos del día anterior, España registraba un 0,82. Al siguiente, 0,85. Y el 17, 0,91. Ayer, el promedio, con datos del 18, ya estaba en 0,95, con Asturias, Baleares, Cantabria, Madrid y Ceuta por encima de 1.

Preocupación

«Sube al hacerse más test», dice Sanz, y añade que los datos de la salida de hibernación se verán en dos o tres días, por lo que lo más probable es que siga en alza. «Aumenta porque se han empezado a hacer test a asintomáticos. Quizá sea porque el R0 de 0,82 no era el real al no estar haciendo test suficientes. En todo caso, saber que es más alta de lo que se creía ralentizará el ritmo con el que saldremos», añade Mario Miravete, de ZZ Data Labs.

De ahí que Alex Arenas, catedrático de Ingeniería Informática y Matemáticas de la Universidad Rovira i Virgili, se muestre, como Sanz, «preocupado por el anuncio de salida infantil. Es imprudente que den fechas cuando aún no sabemos cómo estamos. Hasta la semana que viene no veremos la realidad de lo que ha pasado esta semana. La cautela debería ser la guía y no veo que sea así».