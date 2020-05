El buen hacer de la gente con el COVID-19 está más que visto y probado. Sin embargo, el coronavirus también está conllevando timos y estafas de cuentas bancarias, de personal sanitario que llegaba a tu casa para atenderte y no lo era o ahora en el desconfinamiento los impuestos revolucionarios que algunos han creado durante esta pandemia.

Entre estas medidas preventivas se encuentra la de que alguna peluquería que otra ha instaurado como el tratamiento contra el coronavirus. Tal y como desvelaba ‘Espejo Público’ en declaraciones recogidas por Europa Press, varias peluquerías están aplicando un tratamiento previo con el que cobran entre 16 y 20 euros. Según la investigación, se puede ver como una peluquera informa al cliente (una periodista) de tenerse que hacer este tratamiento anticovid que consiste en la una limpieza profunda mediante la aplicación de un gel, con unos aceites orgánicos que incluye menta piperita, aceite de ecualipto, arbol de té que es un antifúngicido y anitbacteriano, ácido salicílico con el que te eliminan cualquier virus y que es en relación a seguir medidas de seguridad para todos. Además ofertan que cuentan con máquinas de vapor de 60 grados.

A pesar, de la sugerente presentación, en la investigación del programa de Susanna Griso, aclaran que este tratamiento no está testado y avalado, ni por universidades ni por el Ministerio de Sanidad: “Lógicamente te lo puede dejar más limpio, pero si hubiera cualquier tipo de resto del virus no quedaría elminado. Se trata de una venta comercial”, aunque cuente con fungicidas y bactericidas no quiere decir que esté investigado y certificado, por lo menos de momento.

Sergio Solís, es uno de los afamados peluqueros del centro de Sevilla con el que hemos querido hablar de esta supuesta forma de trabajar que puede dañar la imagen de los salones de belleza, hacer que vayan con más miedo las clientas y clientes hasta su peluquería de siempre, y sobre todo aclarar, el porqué es innecesario realizarse este tratamiento anticovid que anuncian otros peluqueros del sector. Además, para ilustrar ese reportaje Sergio ponía cara para ilustrarlo, lo que ha hecho que, algunas personas pensaran que podía ser en su peluquería en la que se estaba realizando este tratamiento, y ni mucho más lejos.

Sergio a sus 35 años, cuenta con el reputado Salón de Belleza Sergio Solís, en plena calle Feria de Sevilla. Ellos eran unos de los que pasaban antes que otras provincias de fase, y se preparaban exhaustivamente para tener un especial cuidado con la clientela que se acercara a la peluquería sin riesgo.

Solís quiere explicar a todos los que tengan dudas por qué no es necesario realizarse un supuesto tratamiento anticovid de una manera lógica... “No lo llego a entender”, comenta el estilista.

Sergio Solís da la clave para que todo el mundo que acuda a una peluquería se sienta seguro: "El primer requisito como nos han dicho es la higiene, el lavarse las manos con agua y jabón como dice la OMS (Organización Mundial de la Salud). Yo tengo todos los días las manos en remojo y lo primero que se hace a la clienta es lavarle la cabeza".

Pero además, para evitar sugestiones y problemas Solís especifica: "Si la clienta entra a peinarse o a hacerse un corte, lo primero que haces es lavarle la cabeza. Una de las cosas que dice la ley es que para combatir el virus hay que lavarse bien con jabón. Entonces, si tu le pones a la clienta o cliente jabón, le estás desinfectando ya de entrada. Y si entra a ponerse un tinte, el tinte y la crema va mezclada con un oxidante, y el oxidante no es ni más ni menos que agua oxigenada en crema, y el agua oxigenada una de las cosas que hace es desinfectar".

“Entonces desde que entra la clienta está desinfectada tanto en el tinte como en el corte y si ya le pulverizas con gel hidroalcohólico que se ha sacado en spray para la ropa más el gel desinfectante para las manos, es que no se puede hacer más. Por eso no entiendo que tratamiento le están poniendo”.