Así es el emotivo reportaje de la BBC sobre “los héroes españoles” del coronavirus

Loli, Esperanza, Blanca, Marius... estos y otros nombres son los verdaderos protagonistas de la lucha contra la pandemia. Y así se lo ha reconocido un reportaje de la BBC británica realizado por la española Almudena García, y titulado “Los héroes del Coronavirus en España”.

En el reportaje, la periodista consigue el testimonio de varias personas que “han hecho sacrificios para salvar vidas” y ha seguido sus trabajos hacia los demás desde el 23 de marzo, “el pico de la pandemia” hasta que en España "se empezó a desescalar. Así contextualiza el vídeo de una manera contundente desde el principio: "8 de marzo “El norte de Italia está bloqueado” y “mientras en España se celebran marchas por el día Internacional de la Mujer y actos políticos”. “Una semana después España declara el estado de alarma”, estas son las primeras palabras en pantalla.

El 23 de marzo, en España era la primera semana de cuarentena y, cómo resalta el reportaje, había 426 muertes y 2.702 totales por coronavirus. “España ha impuesto uno de las cuarentenas más estrictas del muno”, narra Almudena que nos presenta a la enfermera Loli, la primera protagonista que se enfrenta junto a su marido con la eterna duda de si se contagiará en su trabajo. Por eso sus dos hijos se han ido a vivir con su hermana. Desde Castilla-La Mancha, esta profesional sanitaria ya adelanta la debacle: No hay sitios donde meterlos (los enfermos), no hay respiradores para atenderlos, nosotros sabemos quién sí y quién no. Si un paciente no era candidato a UCI, por lo menos que nos facilitaran medicación para paliar esas sensación de ahogo, si tienen que morir que sea en las mejores condiciones, están lejos de su familia, solos en la habitación.", así narra Loli los horrores a los que ha tenido que enfrentarse.

El 2 de abril, tras tres semanas de cuarentena las muertes diarias son 950 y el total de fallecidos asciende a 10.384. El reportaje nos acerc a Blanca, una médico de familia que se ha presentado voluntaria para el hospital levantado en IFEMA Atrvés de llea vemos la nueva situación de control sanitario, con mascarilla en el coche: “El nivel e control no tiene precedentes, hay vigilancia aérea”, narra Almudena que acompaña a Blanca y a sus compañera a recoger sus EPIs, que como se ven en las imágenes, son decepcionantes.

La tercera historia es la de Esperanza, que en el pequeño municipio de Herencia al sur de Madrid cose mascarillas y EPIs para los profesionales sanitarios. Su círculo cercano enferma e incluso su madre, también Esperanza, fallece por coronavirus. Deciden que al enfermar no la quisieron ingresar." nos dijeron que ni UCI ni respirador, queríamos que las ultima caras que va sean las nuestras. Tuvo 7 hijos y morirse sola no lo podemos pensar, nos arriesgamos nosotras". Esperanza se contagia también, pero parece fuera de peligro nos confiesa la narradora.

El 12 y e 19 de abril son las últimas fechas que nos ofrece esta visión de los héroes españoles en la que al comenzar la desescalada vuelven a sus lugares de trabajo y pueden volver a convivir en sus hogares con sus seres queridos.