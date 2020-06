¿A pensión completa?

La crisis sanitaria y posterior debacle económica ha alertado a todos los españoles sin importar la edad, pero hay un sector que ya se ha puesto la venda antes de la herida. A finales del mes de mayo, los pensionistas retomaron en algunos lugares de España las protestas interrumpidas por la pandemia. El confinamiento les encerró en casa pero no mermó sus activismo contra la congelación de las pensiones, un tijeretazo que ahora ven como inevitable pese a que el Gobierno ha insistido en que no meterá mano a esa parte del presupuesto que en nuestro país asciende a más de 145.000 millones, lo que supone cuatro de cada 10 euros de gasto público. Lo cierto es que, al margen de las llamadas a la calma del Ejecutivo socialista, Bruselas ya ha advertido de lo insostenible de esa partida y ha llegado a pedir que se equilibre respecto a otras que afectan a los más jóvenes. Se trataría, según la visión de la Unión Europea, de que las nuevas generaciones no vuelvan a pagar el pato de la crisis económica como ya ocurrió en la debacle financiera de 2008 y 2012. Un equilibrio que se antoja harto difícil, máxime en un país como el nuestro, en el que las pensiones son un tema profundamente ideologizado que sirve de arma política sobre todo a los partidos de la izquierda.

El fantasma de la caja vacía, de que no va a haber dinero para las jubilaciones de las próximas décadas habita entre nosotros desde tiempos inmemoriales. Por eso llama tanto la atención la encuesta que publicamos en el gráfico que ilustra esta página: más de ocho de cada diez encuestados por la aseguradora Caser desconoce por completo el montante que tendrá su pensión y solo un 43% señala esa etapa de la vida como un acicate para ahorrar. Y más del 70% no se ha planteado las consecuencias de vivir tres décadas más allá de su retirada del mercado laboral. De hecho, ocho de cada diez sostienen que la jubilación será el momento de disfrutar de la vida. Con qué dinero piensan hacerlo, parece ser harina de otro costal.