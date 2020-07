Intelectuales españoles se suman al manifiesto de Harper’s contra la intolerancia

Mario Vargas Llosa, Fernando Savater, Adela Cortina, Carmen Posadas, Sergi Pàmies, César Antonio Molina y Óscar Tusquets, entre otros, se han adherido a la carta contra la intolerancia y la censura publicada en la revista Harper’s por Noam Chomsky, Salman Rushdie y Francis Fukuyama, entre otros promotores.

Los firmantes aclaran que se suman a “los movimientos que luchan no solo en Estados Unidos sino globalmente contra lacras de la sociedad como el sexismo, el racismo o el menosprecio al inmigrante”, pero manifiestan asimismo su “preocupación por el uso perverso de causas justas para estigmatizar a personas que no son sexistas o xenófobas o, más en general, para introducir la censura, la cancelación y el rechazo del pensamiento libre, independiente, y ajeno a una corrección política intransigente”.

Escrita desde un punto de vista progresista, pero invitando a personas de sensibilidades y posturas diferentes, la carta española ha reunido a un grupo tan heterogéneo como transversal, que critica las derivas reaccionarias y polarizadas que proponen la cancelación y el linchamiento como medio para conseguir cualquier fin, independientemente de lo valioso o compartido que éste sea.

Algunos de los que han firmado la carta han manifestado que hay puntos de la misma que no comparten, e incluso recelos hacia otros firmantes, pero en un ejercicio de transigencia en sintonía con el espíritu del texto han decidido adherirse. No se ha aceptado ningún veto, y muchas ausencias se deben a la impericia de los promotores y sus limitaciones de agenda. De manera que no están todos los que podrían figurar, y entre los firmantes no hay una opinión monolítica.

El documento critica la “irrupción de unas corrientes ideológicas, supuestamente progresistas, que se caracterizan por una radicalidad, y que apela a tales causas para justificar actitudes y comportamientos que consideramos inaceptables”.

Lamentan que se hayan producido represalias en los medios de comunicación contra intelectuales y periodistas que han criticado los "abusos oportunistas del #MeToo o del antiesclavismo new age"; represalias que se han hecho también patentes en nuestro país mediante "maniobras discretas o ruidosas de ostracismo y olvido contra pensadores libres tildados injustamente de machistas o racistas y maltratados en los medios, o linchados en las redes".

Esta actitud de la "nueva radicalidad" implica, a su juicio, una actitud de "supremacismo moral" que creen contraria a los postulados de cualquier ideología que se reclame "de la justicia y del progreso".

Tal como opinan los firmantes del manifiesto Harper's, "la superación de las malas ideas se consigue mediante el debate abierto, la argumentación y la persuasión y no silenciándolas o repudiándolas".

Firman representantes de la cultura como el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, Milena Busquets, Sergi Pàmies, César Antonio Molina, Mercedes Monmany, Ignacio Martínez de Pisón, Loola Pérez, Oscar Tusquets, Jimina Sabadú, Nicole d'Amonville, Alberto Olmos, Nuria Azancot, José Luis López Linares, Karina Sainz Borgo, Eduardo Moga, Carmen Posadas, Carlos Granés, Alexis Ravelo, Eva Serrano, Luis Alberto de Cuenca, José María Merino, María Zaragoza, Pedro Insua, Juan Soto Ivars, Daniel Gascón, María Borrás, Elvira Roca Barea, Fernando Savater, Félix Ovejero, Verónica Puertollano y Amelia Pérez de Villar, entre otros.

Del ámbito de la ciencia y la universidad, personas como Jaume Casals (rector de la UPF), Adela Cortina (Catedrática Emérita de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia), Pablo de Lora (profesor de Filosofía del Derecho de la UAM), José Manuel Blecua (RAE), Pablo Malo (psiquiatra), Antonio Sitges-Serra (cirujano y escritor), Anna Estany, (catedrática de filosofía de la ciencia, UAB), José Lázaro (profesor de Humanidades Médicas en la UAM), Joan Josep Moreso, (catedrático de Filosofía del Derecho, UPF), Olga Valverde (catedrática de psicobiología, UPF), Manuel Hernández Iglesias (Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia, UM), Eduardo Sánchez Iglesias, (profesor de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM), Pere Mestres, (Saarland University, Alemania), Eduardo Spagnolo (epidemiólogo); y médicos como Juan Gérvas, Mercedes Pérez-Fernández, Luis Palomo, Cayetano Rodríguez, Marc Antoni Broggi o Alberto Planes, entre otros.

Del ámbito del periodismo, figuras como Nacho Cardero (El Confidencial), Guillem Martínez (ctxt), Patricia López Lucio (Público), Diego A. Manrique (El País), Anna Grau (La Sexta), David Torres (Público), Joaquim Coll (El Periódico), Ricardo Dudda (Letras Libres), Ignacio Varela (El Confidencial), Leyre Iglesias (El Mundo), Cristina Casabón (The Objective), Arcadi Espada (El Mundo), Víctor Lenore (VozPópuli), Teodoro León Gross (El País), Rafael Latorre (Onda Cero), Jorge Bustos (El Mundo), Juan Luis Cebrián (El País), Rebeca Argudo (El Español), Juan Cruz (El País), Javier Benegas (Disidentia), Daniel Arjona (El Confidencial), Pedro Narváez y Julio Valdeón (La Razón), Pablo Blázquez (Ethics), Ramón de España (Crónica Global), o Víctor Amela (La Vanguardia), entre otros.

Y personas de otros ámbitos que van desde el derecho (como los abogados Guadalupe Sánchez, Carlos Sánchez Almeida, Cristina Moreno o Borja Adsuara), a la empresa (Borja Sémper) y la politología (Aurora Nacarino-Brabo, Xabel Vegas, César Calderón o Verónica Fumanal), llegando hasta la comedia, con Goyo Jiménez.