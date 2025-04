«Sujo»: el destino de los huérfanos del narcotráfico

La mancuerna –como dicen ellas– formada por las cineastas mexicanas Astrid Rondero y Fernanda Valadez lleva dieciseis años trabajando unida. Aunque en esta ocasión, con «Sujo», es la primera vez que ambas figuran como directoras de la cinta. Ya en la exitosa «Sin señas particulares» (2020) –donde también trataron un problema social: la inmigración– Valadez firmaba como directora y Rondero como coguionista. Cuenta Astrid Rondero que «lo que nos permitió dar este paso fue que nuestro equipo de producción estaba ya más maduro y pudimos delegar estas tareas para que nosotras pudiéramos estar en el set: resultado de un proceso de maduración y compenetración largo».

En «Sujo», donde el joven actor Juan Jesús Varela vuelve a ser protagonista como en su anterior cinta, se trata la cruda realidad mexicana «donde tenemos cientos de miles de huérfanos víctimas del crimen organizado, en un mundo sin oportunidades que los expulsa a la inmigración o al trabajo en los cárteles», resume Rondero.

La influencia de la novela de Thomas Hardy «Jude el oscuro» queda patente en la película: «Me pareció muy pertinente este libro que me marcó, y que habla del determinismo social, para contar la historia de este chico, que pese a todo, tiene el derecho de soñar, de ir a la escuela y la universidad. Lo que quiere decir ‘Sujo’ es que dentro de esa lucha intestina entre el libre albedrío y el determinismo, el libre albedrío a veces puede ganar», explica Astrid Rondero.

Fernanda Valadez desvela por qué se le da tanta importancia a la etimología nominal, desde el mismo nombre propio que da título al filme, y cuyo significado no conocemos hasta el final: «Es una manera de expresar metafóricamente la lucha con esta pregunta central de la película de si podemos tener una vida distinta, porque los nombres hablan de las herencias ocultas, de las luchas pasadas que desconocemos, de los deseos que tenían nuestros padres y abuelos. Aunque este chico tiene la herencia tan dura de ser hijo de un sicario, ese perpetrador era también un padre que lo amaba y deseaba para él una vida diferente.»

La frivolización de «Emilia Pérez»

Y hablando del narcotráfico en el país azteca no podemos no hablar de la oscarizada película «Emilia Pérez»: «para el público mexicano fue agraviante en muchos aspectos, se quiso pasar por una reflexión política y social cuando el objetivo era hacer espectáculo de una realidad que desconoce», opina Astrid Rondero.

«Pienso que la mejor explicación –prosigue la directora de «Sujo»– es que no significa que alguien extranjero no pueda hablar de un tema de aquí; al contrario, me pongo a pensar en el caso del franquismo, que está en ‘El laberinto del fauno’, hecha por un mexicano, con amor y respeto, como un cuento de hadas, que es una película perdurable, mayor. ‘Emilia Pérez’, en cambio, no me parece una película que vaya a soportar la relevancia».