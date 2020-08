Alerta sanitaria por una salsa de queso mexicana

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria ha lanzado hoy una alerta sanitaria por una salsa de queso para nachos mal etiquetada y puede provocar problemas a personas con intolerancia a la leche.

El problema se ha detectado en un lote cuya denominación, fotografía e ingredientes no se corresponden con el contenido del envase. El producto viene en un tarro de 300 gramos y lleva la etiqueta de Mexifood Salsa Nachos’s Dipcuando debería ser Mexifoods Salsa Queso’s Dip. En el mercado se encuentra etiquetado por error como salsa mexicana, con lo cual los ingredientes del etiquetado, no se corresponden con el contenido y no se indica que conteniene leche.

La alerta ha sido trasladada por las autoridades sanitarias de Castilla - La Mancha, relativa a la presencia de productos lácteos no etiquetados en Salsa de Queso etiquetada erróneamente como Salsa Mexicana. Esta irregularidad ha sido detectada mediante autocontrol por parte de la empresa española distribuidora del producto, la cual ha informado a sus clientes para la retirada y destrucción del producto implicado. El proveedor y fabricante se encuentra en Polonia.

El producto se ha distribuido en España y en Portugal.

Como medida de precaución, se recomienda a aquellos consumidores alérgicos / intolerantes a la leche, que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo.