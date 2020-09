¿Has superado el coronavirus? Puedes seguir contagiando durante 90 días

Una persona que haya enfermado por covid19 podría continuar transmitiendo el virus hasta 90 días después de la infección. El contagio podría darse durante este periodo incluso si la persona ya no manifiesta síntomas de la enfermedad, advierte la directora del Servicio Federal de Rusia, Anna Popova.

“Nuestros análisis hoy demuestran que una persona puede ser contagiosa hasta 48 días después, mientras que en otros países se habla de hasta 90 días. Una persona puede no mostrar síntomas, tener la sangre y todos los indicadores en perfecto estado, pero contagiar el virus a través de la nariz”, sostuvo la doctora Popova en una reunión de la presidencia de la Academia de Ciencias de Rusia.

No obstante, Popova no especificó cuáles son las probabilidades de que esa persona pueda infectar a los demás. Además, indicó que a día de hoy los datos sobre el coronavirus no son suficientes y todavía no se conocen su patogénesis, mecanismo del origen y evolución de la enfermedad, ni su mecanismo de impacto, consecuencias a largo plazo o la duración de la inmunidad"

Al respecto, el doctor y virólogo Anatoli Altshtein ha comentado a medios rusos que lo habitual es que la persona sea contagiosa solo durante dos semanas, aunque “puede haber excepciones” y es “totalmente posible” que se dé el caso de períodos de contagio tan largos.

El experto también advierte de que no hay garantías de que uno no pueda volver a contagiarse con el coronavirus, incluso después de vacunarse, ya que las vacunas solo reducen las probabilidades de contagio y no las excluyen por completo.

