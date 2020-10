Top Mundo Jurídico

Es innegable la importancia que tienen a día de hoy los profesionales del mundo jurídico en estos tiempos tan complicados que vivimos. A mayor o menor escala todos podemos necesitar en un momento dado asesoramiento legal o alguien que realice nuestros trámites con la Administración.

La okupación de viviendas es un tema que preocupa a muchos propietarios o comunidades de vecinos, por eso hay que darle la importancia debida a las empresas que se dedican a la desocupación legal, liberando estas viviendas dentro del marco de la ley.

Trataremos también otros temas de actualidad, como la incidencia de los avances en neuromedicina a la hora de valorar el daño cerebral en los procesos administrativos, los desahucios, el derecho penal, las resoluciones sobre herencias y sucesiones, que por desgracia se han multiplicado en esta época, las cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios y también trataremos los servicios jurídicos imprescindibles que proporcionan las gestorías.

Hemos preparado una guía completa desde la que repasaremos todas estas áreas del derecho, presentando a través de ella los mejores despachos y gestorías especializados en cada sector. Estamos seguros de que en ella encontrarás los profesionales que necesitas.

Abelardo Moreno, conocido como «El abogado del cerebro» lleva más de 20 años defendiendo los derechos de afectados por Daño Cerebral Adquirido. Es Máster en Neuropsicología y preside la Asociación Neurolegal.

ASOCIACIÓN NEUROLEGAL

¿Cómo se produce un daño cerebral y que incidencia tiene en nuestro país?

El daño cerebral constituye una de las primeras causas de discapacidad e incapacidad en España, generando un grave problema personal y social. Se produce a consecuencia de lesiones cerebrales súbitas sea cual sea su causa: un golpe, un ictus, un tumor, una infección, por falta de oxígeno, etc.

Cada año, unas 120.000 personas padecen un ictus en España y se prevé que la incidencia y mortalidad aumente.

¿Cómo valoran las administraciones lo que supone un daño cerebral en el afectado y su entorno familiar?

La mayoría de las secuelas no son visibles, porque además de las físicas, ocasiona problemas cognitivos, conductuales, funcionales y de comunicación. Esto convierte al daño cerebral en una de los daños más difíciles de valorar de cara a los grados de discapacidad, incapacidades y/o indemnizaciones por accidentes de tráfico o responsabilidad sanitaria.

No obstante, estamos consiguiendo importantes resoluciones donde los jueces empiezan a comprender lo que puede suponer una alteración de la memoria, la fatiga, los problemas de planificación, la rigidez cognitiva, dificultad para decidir, la desinhibición, etc. Secuelas que provocan situaciones incluso de ayuda de tercera persona que no son valoradas, quedando los derechos de los afectados muy mermados.

¿Cuál es el objetivo de la Asociación Neurolegal?

Nuestro objetivo es conseguir que el daño cerebral sea valorado por las administraciones y tribunales de justicia de forma correcta. Para ello estamos realizando encuentros con los diferentes profesionales del sector que atienden el daño cerebral: logopedas, neuropsicólogos, rehabilitadores, terapeutas, trabajo social, para intercambiar experiencias, con el fin de mejorar la claridad de los informes y que los afectados y sus familias puedan hacer comprensible su situación y obtener lo que en derecho les corresponde.

www.neurolegal.es // info@neurolegal.es // Telf: 91 441 38 66

También pudimos entrevistar a Don Pablo Ródenas de la Vega, director del despacho Ródenas Abogados, una de los principales del país.

RÓDENAS ABOGADOS

¿Cuánto tiempo lleváis en el sector y cual es vuestro origen?

El nuestro es un despacho de abogados con una larga tradición jurídica, que con el paso de los años se ha ido actualizando y renovando constantemente hasta convertirse en una de las principales firmas a nivel nacional.

¿Cuáles son los servicios fundamentales que ofrecéis?

Ofrecemos una amplia gama de servicios, tanto a particulares como empresas. Llevamos asuntos civiles, penales, mercantiles y laborales. Cualquier duda legal será resuelta por el abogado de la firma más especializado en cada ámbito.

Debido a la situación actual de crisis sanitaria por el COVID-19 se están produciendo numerosos casos de desahucios que requieren la intervención inmediata de un abogado experto en el sector inmobiliario. A veces, estos desahucios se producen en un contexto familiar, lo que hace dichos procedimientos se alarguen en el tiempo.

Nosotros, como letrados especializados, podemos ayudaros en cualquier trámite legal en relación a vuestro desahucio, entre otros. En Ródenas Abogados podrás contar con los mejores expertos para resolver tus dudas, siempre con la rapidez y eficacia que nos caracteriza.

Cuéntanos cómo son las personas o empresas que suelen recurrir a vosotros.

Suelen ser principalmente startups, PYMEs y autónomos los que confían en nuestros servicios legales

¿Qué consideras que os hace únicos o especiales?

Somos un despacho leal con el cliente, transparente y que procura superar las expectativas de los clientes.

www.rodenasabogados.com // info@rodenasabogados.com

Telf: 656 749 389 / 910 82 94 48

Presentamos también Desokupación legal, una de las primeras empresas de España enfocadas en la labor de devolver a los propietarios sus viviendas.

DESOKUPACION LEGAL

¿Cuánto tiempo lleváis en el sector y cual es vuestro origen?

Desokupacion legal es una empresa que nació hace más de 5años, desde la propia experiencia personal de tener una vivienda ocupada y vernos desamparados ante esta situación. Es una de las primeras empresas y la única que dispone de vigilantes de seguridad y perros adiestrados.

¿Cuáles son los servicios fundamentales que ofrecéis?

Lo que nuestra empresa ofrece es el éxito de devolver a los propietarios sus viviendas. Además, como empresa de seguridad privada, proporcionamos abogados que representan y ayudan a particulares a resolver este tipo de situaciones que son tan costosas y lentas en el tiempo.

Cuéntanos cómo son las personas o empresas que suelen recurrir a vosotros.

El 80% de las personas que acuden a nuestros servicios son particulares con primeras y segundas viviendas. En muchas ocasiones tienen procesos judiciales ya encauzados pero atascados a día de hoy. Un 10% son empresas privadas, y el otro 10% restante son comunidades de vecinos afectadas por la ocupación.

¿Qué consideras que os hace únicos o especiales?

Creemos que lo que nos hace especiales o únicos es que tratamos cada caso de manera personal. Nos adaptamos a las necesidades de cada cliente y vivimos en primera persona la frustración que causan estas situaciones. Somos vigilantes de seguridad, trabajamos con personal acreditado y uniformado, llevamos nuestros perros, que tanto nos ayudan a evitar el conflicto. Creemos que si podemos presumir de algo es de la elegancia y la atención al detalle con las que nos gusta trabajar.

www.desokupacionlegal.com // info@desokupacionlegal.com

Telf:+34916673119 /+34692806140

Hablamos con María José Arcas-Sariot, abogada con una larga experiencia, quien nos cuenta sobre su proyecto personal: Todo sobre herencias.

TODO SOBRE HERENCIAS

Me llamo María José Arcas-Sariot y soy abogada especializada en herencias y testamentos desde 1997. Todo Sobre Herencias es mi proyecto personal con el que trato de ayudar a la gente de a pie a entender de forma fácil y sencilla el derecho de sucesiones y facilitar todos los trámites de herencias y testamentos. De ahí surgió la idea TodoSobreHerencias.

Con relativa frecuencia mis clientes me preguntan si es necesaria la escritura de herencia. Pues bien, cuando nos encontramos ante una herencia podemos tener dos situaciones, herencia con testamento o sin testamento.

Al hablar de escritura de herencia hay que distinguir, la escritura de aceptación de herencia, escritura de partición de herencia, y escritura de declaración de herederos abintestato. Tienen importantes diferencias.

Por otra parte, la principal diferencia existente entre la herencia sin testamento y la herencia con testamento es:

1. La herencia sin testamento es un acto jurídico resultado del fallecimiento de una persona, por la que serán llamados a la herencia las personas designadas por la ley.

2. Mientras que con el testamento se puede disponer a qué personas y de qué manera se repartirán los bienes del difunto dentro de los límites que marca la ley.

Por ejemplo: si muero sin testamento y tengo solo tres hijos, mis bienes se repartirán entre ellos por partes iguales, aplicándose los arts 912 y ss del Código Civil. Si hago testamento puedo favorecer a alguno de ellos o designar con qué bienes de la herencia se pagará su cuota respetando siempre la legítima.

A través de la página prestamos un asesoramiento integral en temas de herencias, de forma rápida y económica y totalmente confidencial. Sea cual sea tu situación estudiaremos tu caso de forma personalizada y te asesoraremos sobre la mejor y más viable opción, además de ayudarte con todos los trámites legales.

www.todosobreherencias.es // todosobreherencias@gmail.com // Telf: 807 502 025

Entrevistamos a la gente del despacho SU ABOGADO ESPECIALISTA, quienes estuvieron hablándonos sobre las cláusulas abusivas en las hipotecas.

SU ABOGADO ESPECIALISTA

¿Qué se considera una cláusula abusiva hipotecaria?

Las cláusulas abusivas hipotecarias son estipulaciones que se insertan en los contratos de préstamos hipotecarios, por parte de las entidades bancarias, y que suponen un beneficio para el banco, en perjuicio del consumidor que suscribe la hipoteca.

¿Qué cláusulas abusivas encontramos normalmente en una hipoteca?

Las cláusulas abusivas más comunes en las hipotecas son: la cláusula suelo, la cláusula que establece el IRPH como índice de referencia del préstamo, las hipotecas multidivisa, la cláusula de vencimiento anticipado o la cláusula de gastos, que establece que todos los gastos derivados de la hipoteca los asuma el cliente.

¿Cómo podemos saber si tenemos una cláusula abusiva?

Normalmente las hipotecas están redactadas en un lenguaje complejo, por lo que lo más recomendable sería ponerse en contacto con un abogado especializado en la materia, y que este estudie el articulado del préstamo hipotecario.

En el despacho SU ABOGADO ESPECIALISTA contamos con abogados especializados en toda España, que estudiarán su préstamo hipotecario gratuitamente y le indicarán todo lo que se pueda considerar abusivo.

¿Sale rentable reclamar una cláusula abusiva?

SÍ rotundo. Prácticamente todas las hipotecas contienen cláusulas abusivas, por lo que la mayoría de las veces podrá optar a su anulación y a la devolución del dinero que el banco haya cobrado de más. En nuestros despachos, para facilitar las reclamaciones, realizamos todo el proceso sin que el cliente pague nada hasta que haya recuperado su dinero.

www.suabogadoespecialista.es // Telf: 644 404 858 / 644 429 629

Contactar mediante formulario.

Presentamos a continuación la innovadora metodología de trabajo denominada tailoring jurídico, desarrollada por el despacho Díez de la Lastra Abogados.

DÍEZ DE LA LASTRA

El despacho DÍEZ DE LA LASTRA ABOGADOS ha desarrollado una forma de trabajo exclusiva denominada tailoring jurídico, una forma de trabajo absolutamente personalizada, a la medida de cada cliente, de forma rigurosa y desarrollada por los mejores profesionales del derecho penal.

Los integrantes del despacho son abogados con largas trayectorias en la carrera judicial, ex jueces y ex fiscales, abogados de reconocido prestigio y catedráticos de derecho penal y constitucional de las mejores universidades españolas. Todos ellos bajo la organización de Sergio Nuño Díez de la Lastra Martínez, uno de los abogados con mayor proyección nacional en el campo del derecho penal económico en toda España. El servicio ofrecido está catalogado como premium y no generalista o de masas. La tipología del cliente afectado por un proceso penal en el que su libertad o patrimonio se encuentran gravemente afectados, necesita de un servicio premium, directo y meticuloso desde el inicio hasta la finalización satisfactoria del mismo.

Las áreas de especialización son las del derecho penal general, los delitos patrimoniales y el penal económico, el derecho procesal penal, el derecho penal de familia y el derecho penal internacional. Además de una especial incidencia en macro causas en la Audiencia Nacional, recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo y recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional.

El tailoring jurídico y la gran preparación de los integrantes del despacho avalan un servicio de alta calidad y la obtención de grandes resultados para nuestros clientes, lo que nos hace intervenir constantemente en procedimientos de relevancia mediática que por su repercusión y gravedad requieren la intervención de abogados expertos en el campo penal.

www.dlabogados.info // contacto@dlabogados.info // sergio@dlabogados.info

Telf: 915636215 / 690 356 719 C/ Velázquez, 59, 5o, Centro Izquierda, 28001, Madrid.

Bglawyes es un despacho formado por profesionales con más de 25 años de experiencia en el mundo jurídico, cuyos fundadores son César Barrado Liesa y Adrián Ghita.

BGLAWYES

Háblanos de vuestros valores, ¿qué es lo que os define como despacho?

Somos conocidos por nuestros valores fundamentales que son la creencia firme en el «derecho de defensa» con lealtad, profesionalidad y eficacia, siempre dentro de la ley.

Contamos con un amplio equipo humano siempre disponible para acudir allí donde el cliente nos necesite y seamos útiles para ofrecer la mejor defensa en cada problema.

Nos definen la mezcla de experiencia, sabiduría y la honestidad que hacen que este despacho cuente con la confianza tanto de nuestros clientes como de los Juzgados.

¿Cuáles son los servicios fundamentales que ofrecéis?

Nos dedicamos de una forma global a todos los ámbitos del derecho, siendo ampliamente reconocidos en el mundo del Derecho Penal, Civil y Penitenciario.

Cuéntanos cómo son las personas que suelen recurrir a vosotros.

Todas aquellas personas que han tenido o tienen un problema con asuntos relacionados con delitos contra la salud pública, estafas, apropiaciones indebidas, amenazas, coacciones, asesinatos, homicidios, delitos contra la Hacienda Pública, insolvencias punibles, etc. y que en algunos o muchos de los casos son acusados de hechos que no han cometido. En este despacho pueden encontrar los mejores y más prestigiosos abogados que existen en el mercado para defender sus intereses, siendo además especialista en derecho penitenciario.

¿Qué consideras que os hace únicos o especiales?

Nos hace únicos y especiales el equipo humano que forma el despacho, todos abogados perfectamente formados y dedicados al 100% en la defensa de cada uno de los casos que llevamos como si fuesen propios.

www.bglawyers.es // consultas@bglawyers.es

Telf: 911101581/ 653063184.

C/ Velázquez no 25, 7o B. Madrid.

Para terminar, presentamos a Gestió Integral Assessors, una gestoría que facilita el acceso telemático a cualquier consulta o trámite.

GESTIÓ INTEGRAL ASSESSORS

¿Cuánto tiempo lleváis en el sector?

Constituimos Gestió Integral Assessors hace más de 10 años en Barcelona y está compuesta por un equipo personal joven y dinámico, en el que algunos de nosotros tenemos más de 25 años de experiencia en el sector.

¿Cuáles son los servicios fundamentales que ofrecéis?

Nuestros servicios están enfocados principalmente a empresas y autónomos. Ofrecemos la gestión administrativa, fiscal, contable y laboral, utilizando todos los medios técnicos e informáticos actuales para poder dar un servicio personalizado a cada uno de ellos, en función de sus necesidades y optimizando al máximo su tiempo.

Sobre todo ahora con la pandemia, estamos en constante y directa comunicación con la administración, para poder hacer cualquier presentación o consulta, ya que a día de hoy todavía hay administraciones cerradas.

Cuéntanos cómo son las personas o empresas que suelen recurrir a vosotros.

Suelen ser PYMES y autónomos que necesitan profesionales que gestionen su empresa a nivel legal, y particulares para hacer declaraciones de renta, herencias, contratos de alquiler, cambios de nombre de vehículos y gestiones administrativas con la administración.

¿Qué consideras que os hace únicos o especiales?

Nuestro servicio es rápido, nuestros precios competitivos y los clientes no necesitan desplazarse a nuestras oficinas, ya que lo hacemos casi todo de forma telemática o nos desplazamos nosotros para que nuestras empresas no pierdan tiempo de su trabajo.

www.gestoriasbarcelona.com // info@gestoriasbarcelona.com Telf: 935949760