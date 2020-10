Illa despierta recelos en los expertos del «Lancet»

Varios de los expertos que reclamaron en la prestigiosa revista científica «The Lancet» una investigación independiente sobre la gestión de la pandemia en España ven con cierto recelo la intención del Ministerio de Sanidad de encomendar la definición de las reglas de juego en las que se desenvolverá dicha investigación a una comisión integrada por la número dos de Salvador Illa, la secretaria de Estado Silvia Calzón, y por representantes seleccionados por las consejerías de Salud de las autonomías.

Como informó ayer LA RAZÓN, esta intención aparece plasmada en un borrador de documento que ayer fue acordado en el Pleno del Consejo Interterritorial de Salud por los máximos responsables sanitarios de las comunidades. En la práctica, serán mayoría los miembros elegidos por territorios regidos por el PSOE o por partidos que son socios de Gobierno de esta formación política, lo que deja en el aire la presunta imparcialidad de este nuevo órgano a la hora de determinar aspectos cruciales de la evaluación de la gestión de la pandemia como qué aspectos abarcará, sobre quién se realizará y el alcance que tendrá.

Ayer, comunidades como Madrid pidieron que Sanidad retire el marco jurídico al que quiere que se acoja este acuerdo porque esa ley –la del sector público– hace referencia a conferencias sectoriales y, a su juicio, no es el correcto. Su idea es que el grupo de trabajo eleve al pleno del Interterritorial las conclusiones para que éstas se aprueben finalmente por consenso, si llega el caso.

La petición de una evaluación por parte de los expertos en «The Lancet» se produjo a través de dos cartas publicadas en agosto y septiembre, como consecuencia de unos datos escalofriantes: España es el país con mayor mortalidad por Covid-19 de todo el planeta, con las cifras del Instituto Nacional de Estadística. Es también el que más sanitarios infectados registra en el mundo, y se ha situado ya en el sexto lugar en número total de contagios, superando incluso a países más grandes y más poblados.

José María Martín Moreno, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Valencia, y uno de los firmantes de las cartas, considera, a título individual, que parece no haberse entendido el concepto de «independencia». Según señala, «no es un juego para elegir desde una instancia política al evaluador con el que más se simpatice».

En su opinión, lo máximo que el Ministerio de Sanidad y las autonomías deberían consensuar es el perfil o criterios que deberían tener las personas que llevarán a cabo la evaluación, no los nombres y apellidos, remarcando que «la persona evaluadora deber ser independiente, imparcial y estar libre de conflictos de intereses». Martín Moreno, que en entrevista a LA RAZÓN achacó los rebrotes de esta segunda ola a «una relajación general, pero inducida por los mensajes triunfalistas del Gobierno», ha explicado que el grupo de especialistas que firmó las dos cartas está elaborando por su cuenta una guía de evaluación con las dimensiones que, según su criterio, son fundamentales examinar.

Se trata de un trabajo paralelo al que parece querer emprender el Ministerio, al encomendar dicha tarea a una comisión autonómica que en la práctica contará con mayoría de representantes afines al PSOE. Joan Carles March, médico, divulgador y otro de los expertos firmantes de las dos cartas, ha confirmado que su grupo está trabajando también en documentos relativos a lo que se debería evaluar de la pandemia. Considera, no obstante, que resulta fundamental que todas las administraciones pongan de su parte para que haya finalmente un acuerdo, porque la evaluación no podría realizarse sin el respaldo de todos los partidos políticos: «De lo contrario, no valdría para nada». A juicio de March, las disputas entre Gobierno y comunidades autónomas como las vividas durante los últimos días no benefician ni a una parte ni a la otra y sólo perjudica a la población.

Los expertos, que se reunieron con Salvador Illa para exponerle la necesidad de que un comité independiente evalúe ya la gestión de la pandemia para evitar que se repitan errores de la primera oleada no habían recibido ayer por la mañana el documento por parte del Ministerio.