Illa descarta levantar el Estado de Alarma: “No voy a entrar en polémicas estériles”

Mientras la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, comparecía junto al alcalde de la capital para denunciar la “intervención atropellada” del Gobierno de España al decretar “sin consenso” el Estado de Alarma en nueve municipios madrileños, el ministro de Sanidad programó otra rueda de prensa para defender su decisión y descartar levantar la orden. “Lo más importante es cumplir la estrategia que nos marcamos el viernes, en estos 15 días ejecutaremos aquello que programamos para coseguir doblegar la curva", ha dicho Illa quien, en un mensaje velado, ha advertido al ejecutivo de la Comunidad de Madrid que “hay que ser prudentes y actúar siempre con criterios sanitarios. No vamos a entrar en polémicas estériles ni en reproches, solo vamos a hablar de sanidad porque hay un problema de Salud Pública que hay que abordarcon criterios de Salud Pública”.

Salvador Illa ha tirado de datos para justificar el haber decretado el Estado de Alarma en Madrid a las vísperas del Puente del Pilar. “La movilidad de vehículos con respecto al puente del año pasado se redujo un 46%, por ferrocarril un 78% y por avión un 83%”, tras lo que agradeció a los madrileños “su disciplina para doblegar la curva”. Una de las críticas de la Comunidad de Madrid al Gobierno es el haber acordado unos umbrales arbitrarios para decretar el confinamiento y no actuar con la misma vara de medir en todos los territorios. A este respecto, el ministro ha contestado que “no podemos estar tranquilos con una incidencia de 460 casos por cada 100.000 habitantes”, como actualmente tiene Madrid, según datos de la Comunidad. No obstante, Illa puso en duda este dato y dijo que “hay que valorarlo con prudencia”: “En Madrid se están produciendo retrasos en las notificaciones de hasta 7 días. Me preocupa el descenso de PCR, aunque sé que se están haciendo test de antígenos. Pero se están haciendo un 40% menos de PCR en las últimas semanas y eso me preocupa". En todo caso, ha recordado que el objetivo no es bajar de 500 casos -umbral que fijó Sanidad para decretar el confinamiento- sino "idealmente por debajo de 100 y eso es obligación de las autonomías”.

Por su parte, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CAAES), Fernando Simón, quien ha comparecido junto al ministro, ha asegurado que la reunión del Consejo Interterritorial en la que se decidió el confinamiento de Madrid "no fue para fijar umbrales, sino para decidir qué hacer en una situación excepcional " a la que ojalá no se hubiera llegado". Simón ha puesto de ejemplo la gestión a Asturias que “con una incidencia de 175 casos por cada 100.000 habitantes ya ha planteado medidas drásticas”. “Eso es una actuación precoz, no el actuar cuando ya estamos fuera de todo rango”.