5El tuit de una famosa cuenta de Twitter, llamada ‘Enfermera saturada’, ha puesto en el foco la protección de las pantallas faciales frente al coronavirus. ¿Evitan la transmisión del covid? Según esta cuenta de Twitter, no protegen frente al coronavirus "ni al que la lleva ni a los de alrededor”: “Esto no es una mascarilla y cada vez se ven más”, añade.

Esto NO es una mascarilla.

Cada vez se ven más, pero no protegen frente al coronavirus, ni al que la lleva ni a los de alrededor. pic.twitter.com/c21aOGrLI7 — Enfermera Saturada 🦖 (@EnfrmraSaturada) October 18, 2020

¿Las pantallas faciales protegen contra el coronavirus?

Un estudio publicado en septiembre en la revista científica ‘Physics of Fluids’ desaconsejó el uso de las pantallas faciales porque no otorgan una protección eficaz contra el coronavirus. El estudio fue realizado por Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Computación de la Florida Atlantic University y concluyó que las pantallas faciales no se ajustan adecuadamente al rostro, por lo que cabe la posibilidad de que se escapen gotas expulsadas al toser o al estornudar.

Además, la conclusión de otro estudio realizado en el mes de septiembre va en la misma dirección que el anterior. En este caso se trata de una investigación realizada por el Centro para la Ciencia Computacional (R-CCS) del instituto de investigación Riken, en la ciudad Kobe (Japón). Este estudio asegura que las gotas de saliva de un tamaño menor de cinco micrómetros se escapan entre los espacios libres que dejan las pantallas faciales y gran parte de las gotas con un tamaño menor a 20 mecrómetros también se escapan.

Ambos estudios apuntan que la mascarilla es la herramienta más eficaz para evitar la expansión del coronavirus.

¿Qué dice el Ministerio de Sanidad?

El Ministerio de Sanidad establece que las pantallas faciales son un equipo de protección ocular y facial frente al coronavirus. No obstante, las mascarillas están calificadas como un equipo de protección respiratoria.