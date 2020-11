Un nuevo termómetro mide la temperatura a través de la muñeca en menos de un segundo

La compañía B+Safe ha lanzado al mercado un novedoso y preciso sistema de control de temperatura por lectura en la muñeca. El nuevo sistema es autónomo y no requiere de terceras personas, ya que es el propio usuario el que realiza todo el proceso, y se puede conectar fácilmente a diferentes sistemas de control de acceso -torno, portillo, torniquete, etc.- de manera que sólo se podrá pasar ese control cuando la temperatura no supere los 37,5ª. Según informa la empresa, el sistema se puede configurar para hacer un doble “checking” de temperatura y utilizando el control de acceso habitual mediante tarjeta, huella, etc. “En estos casos, el dispositivo permite acceder con temperatura correcta sólo a personas autorizadas, impidiendo el paso en caso de tener una temperatura superior o de no tener permiso de acceso”. El sistema incluye un sensor para medición de temperatura corporal sin contacto, con un dispositivo infrarrojo integrado, y se puede situar el sensor de temperatura en diferentes alturas para hacerlo accesible a personas de todas las estaturas, niños y personas con movilidad reducida”. La compañía explica que el nuevo sistema también es seguro frente a posibles manipulaciones. Dispone de una alarma sonora de temperatura alta, puede medir la temperatura en la frente y en la muñeca, y dispone de conteo de activación de la alarma y de interacciones. “El sistema de medición se basa en un sensor de temperatura IR y el proceso del mismo se realiza en menos de una segundo, a una distancia máxima de 40 milímetros. También puede realizar mediciones distintas cada dos segundos.