El Consejo de Transparencia ordena a Illa hacer públicos los nombres del comité fantasma de expertos

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, tendrá que aclarar las imprecisiones sobre el supuesto comité de expertos que le asesora en la pandemia. El Consejo de Transparencia le ha ordenado hacer público los nombres de quienes lo componen porque considera que no atenta contra el derecho a la protección de datos.

El asunto se remonta al 6 de mayo, cuando un periodista preguntó en rueda de prensa al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, por la composición del grupo que analizaba las peticiones de las comunidades autónomas para pasar de una fase a otra. «No les voy a dar los nombres de ninguna persona del equipo porque en todo este proceso las presiones que sufre cualquier persona de la que se da el nombre por parte de la sociedad en general y de los medios de comunicación en particular, acaba haciendo muy difícil que pueda trabajar con la suficiente libertad (...) Si me permiten, no voy a dar el nombre de ninguno (...) Lo mejor es que hagan su trabajo correctamente y de la forma más independiente posible», le contestó. La única información que el doctor Simón ofreció fue la de que ese comité está compuesto por 12 técnicos «que trabajan en la Dirección General de Salud Pública». Posteriormente, en la Comisión de Sanidad y Consumo del 30 de julio, la oposición le reiteró la pregunta al ministro, y éste reconoció que no existía ese grupo de expertos al que el Gobierno se había referido en varias ocasiones. «No se creó un comité al margen de las administraciones públicas del Ministerio de Sanidad», argumentó, sino que, explicó, «fueron los funcionarios del CCAES los que argumentaron técnicamente el avance de las fases de desescalada de las comunidades».

¿Cómo es posible entonces que en el mes de abril, el presidente del Gobierno, en su comparecencia para explicar las reglas de la desescalada mencionara que se seguirían los «marcadores recomendados por el comité científico que asesora al Gobierno» y a finales de julio el Consejo de Transparencia, en un comunicado firmado por la directora de Salud Pública, Pilar Aparicio, reconociera que «no existe ningún comité de expertos encargado de la evaluación de la situación sanitaria de las comunidades autónomas? Ahora el Ministerio de Sanidad no tendrá más remedio que aclarar el entuerto: si no se creó un comité de expertos para la desescalada como se anunció o si fueron los propios trabajadores del CCAES los que elaboraban estos informes, porque el Consejo de Transparencia ha ordenado publicar sus nombres en un plazo de 10 días. Se ha posicionado así a favor de un abogado que el mismo 6 de mayo pidió a Sanidad que le informara sobre el número de personas que lo integraban y que las identificara con nombres y apellidos. Transparencia ha desechado el argumento esgrimido por la Dirección General de Salud Pública para retener dicha información, al afirmar que el hecho de que se hagan públicos los nombres, apellidos y el número de los expertos que han realizado funciones en el marco de la gestión de la pandemia no atenta contra el derecho a la protección de datos personales. «No solamente no atenta contra los datos personales de los afectados, sino que contribuye al control de la actividad pública, máxime en situaciones extraordinarias como la producida por la pandemia de Covid-19». ha sostenido el Consejo de Transparencia en su resolución.

La secretaria de Estado de Sanidad está todavía “estudiándolo”

La secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, fue la encargada de comparecer ayer ante los medios para informar sobre el avance de la pandemia, en sustitución del director del Centro de Alertas Sanitarias, Fernando Simón. Al ser preguntada sobre la resolución del Consejo de Transparencia se limitó a echar balones fuera. «Hemos tenido constancia de ells 15 minutos antes de esta comparecencia y estamos todavía estudiándolo», contestó sin dar más detalles. Pese a que otro periodista reiteró la pregunta, Calzón no se movió de su postura inicial: «Es cierto que es una noticia que ha saltado a los medios antes de que nosotros tuviéramos constancia oficial y no hemos tenido tiempo. Otros compañeros estarán haciendo el análisis», contestó.