¿Qué hago si me encuentro a un perro perdido o abandonado?

Más de 180.000 perros fueron abandonados en España en 2019, según el último estudio “Él nunca lo haría”, elaborado por la Fundación Affinity. La cifra es estremecedora, pero refleja el día a día que viven las protectoras que se encargan de recoger a estos animales y darles una nueva oportunidad. Son tantos los perros que se abandonan que en cualquier momento te puedes encontrar a uno vagando solo por la calle. Lo más seguro es que se trate de un animal abandonado, pero no hay que descartar que se le haya escapado a su dueño en un descuido.

Saber cómo actuar en una situación así es importante, ya que un perro asustado puede huir, provocar un accidente de tráfico o mostrarse agresivo si se siente amenazado. Desde la Fundación Affinity recomiendan acercarse al animal con actitud tranquila, sin gritar o silbar, y utilizando un tono de voz suave.

Es posible que tenga hambre, sed o esté herido

Es posible que el perro tenga hambre y sed si ha pasado mucho tiempo desde el abandono o pérdida. En el caso de que tengas comida a mano, es mejor tirarla al suelo en lugar de dársela directamente al animal, de esta forma es posible que te vayas ganando su confianza poco a poco. Si observas que presenta algún tipo de herida o lesión, lo ideal sería llamar a la Policía Local o, en su defecto, ponerse en contacto con la protectora de animales.

Una vez has logrado que el perro se haya acercado a ti y muestre una actitud tranquila, mantenlo sujeto por el collar, si es que tiene. Si se trata de un perro perdido, es posible que tenga algún tipo de chapa identificativa que muestre el nombre del animal, del dueño o un teléfono de conctacto.

La importancia del microchip

Si no tiene chapa y no hay rastro del dueño por ninguna parte, no se preocupe. La ley de protección de los animales obliga la implantación de un microchip identificativo donde quedan registrados los datos del dueño. Por lo tanto, es el momento de buscar la clínica veterinaria más cercana para que un profesional compruebe de forma gratuita si el animal tiene identificación.

¿¿Tus vecinos han abandonado el "🎁 de Reyes" de este año??#DENUNCIA



Porque además de una crueldad, es un delito.



We❤️animals#SomosTuPolicía pic.twitter.com/lwfjZ2VgQT — Policía Nacional (@policia) August 25, 2020

La Policía Local y la Guardia Civil también suelen disponer de un aparato para leer el microchip del animal. Además, si se trata de un perro perdido, es posible que su dueño ya se haya puesto en contacto con las autoridades para informar de la situación.

Si el perro no tiene microchip, legalmente estaría considerado como un animal abandonado. En ese caso, la Policía o la persona responsable de la clínica veterninaria puede encargarse de avisar al ayuntamiento correspondiente para que gestione la recogida del animal. El destino del perro podría ser tanto la perrera municipal como una protectora.

El abandono de animales es un delito recogido en el Código Penal. Las personas que abandonen a un animal haciendo que peligre su viva o su integridad física se enfrentan a una pena de multa de 1 a 6 meses, según explican desde Legálitas.

Las sanciones económicas dependen de las comunidades autónomas. En Madrid son de hasta 45.000 euros, en Murcia pueden alcanzar los 30.000 euros y en Cataluña van desde los 2.000 euros hasta los 20.000 euros.