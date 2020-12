Pelea política por el reparto de vacunas

La gran campaña de vacunación comienza hoy en medio de la polémica política. Tanto los presidentes de las comunidades madrileña y gallega, Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo, como el líder del PP y su portavoz nacional, Pablo Casado y José Luis Martínez-Almeida, criticaron la forma y el fondo empleados por el Gobierno para el reparto de las dosis por las distintas autonomías.

En su caso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pidió ayer al Gobierno «transparencia» en el reparto de las vacunas y saber los criterios que el Gobierno ha utilizado en su reparto. «Quiero saber cuántas vacunas van a cada comunidad, quiero transparencia e igualdad», dijo durante la rueda de prensa del balance de este año 2020 en la Real Casa de Correos. «Yo siempre he dicho que quiero el mismo número de vacunas para todos los ciudadanos, no que Madrid tenga más en detrimento de los demás. En Madrid esperábamos un número más alto y ahora es otro. Yo espero que vengan más vacunas porque, si no, vamos a tardar muchísimos meses en poder vacunar a los ciudadanos», lanzó Ayuso.

Tras la andanada al Ministerio de Sanidad, matizó que no hablaba de «discriminación a Madrid», solo de conocer por qué antes se les iba a dar un número de dosis y ahora es otro distinto.

En Galicia, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tras confirmar ayer por la mañana que acababa de llegar la segunda remesa de Pfizer-BioNTech, se mostró «sorprendido» por la logística diseñada ya que fueron desembarcadas en el aeropuerto de Oporto para luego entrar por carretera en la comunidad gallego. «No tenemos información de por qué se utiliza esa vía logística teniendo tres aeropuertos en Galicia», se preguntaba Feijóo en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Gobierno. También denunció como «insuficientes» las nuevas 18.000 que llegaron ayer.

El propio Pablo Casado también pidió «equidad» en el reparto entre las comunidades de la vacuna después de reprochar ayer al Gobierno hacer «propaganda» con las cajas con las inyecciones, en las que se pudo ver el domingo una etiqueta de «Gobierno de España». Sobre este embalaje, el portavoz nacional del partido, José Luis Martínez-Almeida, ve «cierto aprovechamiento desde el punto de vista de la propaganda» del Ejecutivo central y defendió que el uso de la bandera madrileña en las mascarillas distribuidas en mayo «no tenía esa finalidad».

No quiso entrar ayer en este debate el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Aseguró que «de la misma forma» que no ha hecho una disputa de la pandemia, tampoco la va a hacer de la vacunación. Lo dijo en la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros de 2020 al ser preguntado por las críticas hechas por el PP por el etiquetado de las cajas y por el reparto que se ha hecho por comunidades. Tampoco el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha entrado a la batalla. Incluso ayer afirmó que ningún consejero se había quejado en el Consejo Interterritorial del lunes de la forma en que se están repartiendo a las diferentes comunidades las vacunas que están llegando a España.

Y ayer llegó por fin, tras un día de retraso por problemas «logísticos», según Pfizer, el envío de las más de 360.000 dosis de la vacuna. Fue a primera hora de la mañana a los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Vitoria, Valencia y Sevilla para que comience la vacunación masiva en España hoy miércoles después de que las primeras dosis se inyectasen el pasado domingo. En las Islas Canarias, las dosis han llegado a los aeropuertos de Gran Canaria y Tenerife Norte mediante un envío directo organizado por el Ministerio de Sanidad. Las vacunas han llegado a primera hora de la mañana al Aeropuerto Tenerife Norte y, tal y como ocurriera el pasado domingo, a lo largo del día fueron repartidas en las siete islas del archipiélago.

Para dar un «empujón» social a la campaña de vacunación, la Asociación Española de Pediatría, la Asociación Española de Vacunología, la Sociedad Española de Inmunología, la Sociedad Española de Microbiología y la Sociedad Española de Virología han reivindicado la importancia que la vacunación tiene contra la Covid animando a la población a acudir a vacunarse. «Mediante la vacunación se logrará, en primera instancia, la disminución de los ingresos en nuestros hospitales y UCI, así como de la mortalidad en los colectivos más vulnerables; posteriormente, y conforme se alcance la inmunidad de grupo, se disminuirá la transmisión de la enfermedad y, finalmente, podremos recuperar nuestra anterior normalidad», señalan en un comunicado conjunto. En este sentido, lanzan una serie de mensajes: «La vacunación masiva es la única forma aceptable de conseguir la inmunidad de grupo. Las vacunas de la Covid muestran hasta ahora un elevado nivel de eficacia y seguridad. Es fundamental que se confíe en la ciencia. Es importante buscar información en fuentes fiables, difundir información contrastada y contribuir a evitar los bulos en las redes sociales». Estos expertos recuerdan que el éxito de las vacunas depende del «compromiso de toda la población».

La Comisión Europea también parece muy comprometida con la vacunación. Ayer anunció la compra de 100 millones de dosis adicionales de la vacuna de Pfizer y BioNTech, la única aprobada por el momento para inmunizar a los ciudadanos europeos. «Tendremos por tanto 300 millones de dosis de esta vacuna, que ha sido evaluada como segura y eficaz», escribió en Twitter la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

El Ejecutivo comunitario, que negocia la compra conjunta de vacunas para los Estados miembros de la UE, se ha dotado de una cartera diversificada de contratos con diferentes desarrolladores europeos y estadounidenses con dosis firmadas y opciones adicionales para vacunar a más del doble de la población de los 447 millones de habitantes de la Unión Europea. Por ahora, la de la estadounidense Pfizer y la alemana BioNTech es la única que ha recibido la aprobación para ser distribuida en la Unión Europea, aunque la Agencia Europea del Medicamento (EMA) tiene previsto pronunciarse sobre el prototipo de la estadounidense Moderna el próximo 6 de enero.