Vacunación a cuentagotas en España

El 27 de diciembre, Araceli Rosado hizo historia al convertirse en la primera persona en ser vacunada contra la Covid en España. Su inmunización y el mediático reparto que hizo el Gobierno de las primeras dosis invitaban a pensar que el procedimiento iniciado sería un camino de rosas hasta lograr la tan ansiada inmunidad de rebaño en este segundo año de pandemia. Sin embargo, no está ocurriendo así.

Problemas de producción del fabricante, la multinacional Pfizer, la irrupción de la nueva cepa del virus en Gran Bretaña y los subsiguientes cierres fronterizos, la imprevisión logística de varias comunidades y la falta de profesionales sanitarios agudizada por las vacaciones navideñas han ralentizado la administración de las vacunas durante una semana en gran parte del país.

Tanto es así, que España no aparece en cabeza en los mapas que informan en tiempo real sobre el avance de la inmunización en el mundo. Our World in Data refleja, por ejemplo, que 12,62 millones de personas han recibido ya la primera inyección en todo el planeta, a fecha de 4 de enero. El día 31 de diciembre, 4,5 millones de ellas ya habían sido vacunadas en China, y el 2 de enero 4,23 millones en Estados Unidos. De acuerdo con la misma fuente, Israel había inmunizado ya el día 3 a 1,22 millones de ciudadanos. Reino Unido se acercaba el 27 de diciembre al millón de habitantes, al contabilizar 944.539 dosis aplicadas. En Rusia, el 2 de enero había 800.000 ciudadanos protegidos frente al virus causante de la enfermedad, y en Alemania, el 3 de diciembre se contabilizaban 265.610 dosis administradas.

Estos países no constituyen excepciones. Italia ya ha vacunado a 118.713 personas, y Canadá a 117.768. ¿Y España? ¿Por qué no aparece al frente de este ránking mundial pese a ser uno de los estados más golpeados por la Covid en términos de fallecidos globales y muertos por millón de habitantes, y pese a que su población es una de las más envejecidas del planeta y, por tanto, con más riesgo frente a la enfermedad?

Vacunación por países

Tras la euforia la euforia inicial, el Gobierno se ha inhibido y algunas autonomías tampoco parecen ser capaces de dar con la tecla de la vacunación. En su favor juega la experiencia de la inmunización contra la gripe. En contra, la compleja logística necesaria para vacunar al grupo elegido en primer lugar, el de los mayores internos en residencias. A falta de datos oficiales por parte del Ministerio de Sanidad durante más de 10 días, sólo quedaba recabar la información comunidad a comunidad. La Sexta informaba ayer de que en nuestro país han podido ser ya inmunizadas cerca de 90.000 personas, especificando que es la cifra de 13 autonomías, lo que representaría el 0,19% de 47 millones de habitantes. Se trata de un dato similar al recogido por Our World in Data, que contabiliza 89.625 vacunados. Este dato sale a la luz después de un lunes frenético que ha roto una semana de práctica parálisis en casi todo el país. Por la tarde, el aún ministro, Salvador Illa, precisó que las personas inmunizadas son 82.834, lo que representa un 11,5% de las 718.575 dosis recibidas hasta ahora. .

Uno de los territorios más golpeados por este parón ha sido Cataluña, en donde apenas han sido vacunadas 8.150 personas, lo que equivale al 6,8% de las dosis recibidas. Uno de los problemas que ha afectado a esta autonomía, como al resto, es el cierre de fronteras que decretó Francia con el Reino Unido tras la irrupción de la nueva cepa del virus, lo que dejó bloqueadas las neveras que habían de transportar las dosis, al quedar atrapadas en Calais.

El uso de recipientes especiales para contener los viales es fundamental en el caso de la vacuna de Pfizer, un producto muy inestable que llega a temperaturas cercanas a -70º para poder conservarse. Las neveras son empleadas para su reparto en residencias y han de mantener las dosis a una temperatura de entre 2 y 8º durante un máximo de cinco días.

La Comunidad de Madrid es otro de los territorios más afectados. La Consejería de Sanidad ha decidido reservar la mitad de las vacunas para inmunizar con una segunda dosis a los primeros inmunizados. Con todo, ayer sólo había aplicado 2.883 vacunas, el 3,2% de las recibidas. El motivo, apunta, son los problemas de distribución y la petición de las residencias, ya que numerosos residentes se encontraban con sus familias por las fiestas. La peor región en este sentido es el País Vasco, con el 1,3% de las dosis aplicadas (396), y la mejor, Canarias, con el 52,5% (10.928).