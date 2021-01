España ya ha administrado 82.834 dosis de la vacuna de Pfizer

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha comunicado que, a fecha de hoy, en España se han administrado 82.834 dosis de la vacuna de Pfizer. En total, nuestro país ha recibido 718.575 dosis, de las cuales 360.000 se han recibido hoy. Todas las comunidades autónomas, excepto Baleares, ya han recibido el suero. Illa ha subrayado que todas las regiones están trabajando por distribuirla entre la población, por lo que ha reconocido su esfuerzo, y que no se trata de “establecer un ránking” a ver cuál es la que vacuna más deprisa. «La velocidad de crucero no va a ser recibir 360.000 dosis a la semana. Esperamos ir recibiendo más dosis, y nuestro sistema está en condiciones de vacunar a la población», ha indicado.

Illa ha señalado asimismo que en este momento la Agencia Europea del Medicamento (EMA) sigue reunida de cara a la posible autorización del suero de Moderna (que, en caso de prosperar, podría producirse el próximo día 6). El ministro ha resaltado que “seguiremos viviendo semanas complicadas” por la evolución del virus, “hasta que no se inmunice a una parte importante de la población”, por lo que “hay que tener mucho cuidado, y no hay que relajar las medidas”. En rueda de prensa tras la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, ha subrayado sin embargo que ni el Ministerio ni los consejeros de las comunidades “se han planteado un confinamiento severo” en este momento. “Lo que sí han indicado si no todos sí la gran mayoría de los consejeros son medidas más drásticas ya adoptadas o que van a anunciar ante el aumento de casos”.

Además, ha señalado que no se puede garantizar que toda la población española se vaya a vacunar frente al Covid-19, pero sí que el 100 por cien tendrá acceso a una vacuna “segura y fiable”. De hecho, ha pronosticado que en verano en torno al 70 por ciento de la población podría haberla recibido.

Al ser preguntado sobre la estrategia de vacunación que se están planteando algunos países, consistente en administrar la primera dosis a más personas y retrasar la segunda, Illa ha manifestado que “el fabricante de la vacuna establece que solo se alcanzará la inmunización a la semana de aplicar la segunda dosis”, por lo que de momento Sanidad no se planeta un cambio en este sentido.

Ministro hasta la campaña catalana

En la comparecencia de prensa, Illa ha insistido en que dedicará “todos los minutos” hasta el inicio de la campaña electoral en Cataluña a desempeñar el cargo de ministro de Sanidad. De este modo, no ha querido entrar a comentar los reproches que le han lanzado en los últimos días diferentes partidos, que le han reclamado que abandone ya el cargo para centrarse en su papel de candidato del PSC

Por su parte, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, no ha entrado a valorar si se ve como sustituta de Illa al frente de Sanidad y se ha limitado a señalar que está a disposición ”donde pueda ser útil, con mucha discreción y lealtad” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a España.