La nieve y las placas de hielo en aceras y parques que ha dejado la borrasca Filomena en gran parte de España dificulta la movilidad de los peatones, que se ven obligados a caminar por la calzada, la única zona despejada en la mayoría de las calles. Las autoridades recomiendan a los ciudadanos que se queden en sus casas ante el riesgo de sufrir un accidente por el mal estado de la superficie, pero las personas que tienen perro tienen que salir por el bien de su mascota.

Entre el frío extremo y el hielo, salir a pasear al perro en estos momentos es casi como una travesía por alta montaña, por lo que es necesario equiparse bien antes de bajar a la calle. La Real Sociedad Canina de España (RSCE) recomienda para los dueños abrigarse con varias capas de ropa. La primera de ellas debe ser térmica para evitar la pérdida de calor corporal, mientras que la última tiene que ser impermeable. También es importante abrigarse las piernas con un pantalón impermeable sobre unas mallas.

No salga de casa sin unas botas de montaña (o de cuero) que impidan el paso del agua. Además, es importante que la suela se adhiera bien al pavimento para evitar resbalones por las placas de hielo.

¿Es necesario que los perros vayan abrigados?

¿Y qué pasa con los perros? Es cierto que algunas razas gozan de una gruesa capa de pelo que les protege del frío, pero no todos los perros soportan igual las bajas temperaturas. Las razas de pelo corto, como los Chihuahuas, Carlinos, Yorkshire, Bulldog Francés e Inglés, todas las razas desnudas (sin pelo) y los Galgos, y los perros más adultos son los que más sufren con el frío. Por ello, la RSCE aconseja cubrirles con un abrigo que se adapte a su tamaño.

Otras razas, como los Shih Tzu o Bichón Maltés, sí que tienen pelo largo, pero no es impermeable. A estos perros también hay que protegerlos para que no se empapen por completo nada más salir de casa. Por el contrario, los Labradores, San Bernardos o Pastores Alemanes son las razas que menos sufren durante estos días.

¿Se pueden resfriar por pisar el hielo?

La mayoría de los perros están protegidos del frío de la nieve gracias a las almohadillas de sus patas, pero hay que tener cuidado. Una vez termine el paseo, hay que secarles bien para evitar resfriados y es conveniente aplicar una crema especial para cuidar las patas. Si su vecindario se ha convertido en una pista de patinaje por el hielo, lo mejor es proteger a su perro de posibles quemaduras con unos botines o zapatos.

¿Qué pasa si comen nieve?

A muchos perros les encanta la nieve, pero ¿pueden comerla? Es habitual que el animal quiera refrescarse un poco durante el paseo y quiera darle un mordisco a la nieve acumulada en el suelo. No es recomendable que lo hagan, pero no pasa nada si comen un poco. No obstante, si se pasan de la raya puede provocarles un corte de digestión, una diarrea u otros problemas estomacales.