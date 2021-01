“Potenciamos las capacidades del alumno independientemente de su condición y su historia”

¿Cuándo se puso en marcha el centro?

Nuestro colegio y seminario San Jerónimo tiene su origen en los primeros años sesenta del siglo XX, en un principio únicamente como seminario, Fue a finales de los ochenta cuando se compaginó el seminario con el colegio, y desde ese momento conviven en el centro alumnos externos con los seminaristas que residen en él. Desde el año 2009, el centro tiene carácter mixto.

¿Cómo define su filosofía?

Nuestro centro se caracteriza por dedicar los tiempos y espacios apropiados no sólo al estudio, sino también a la educación integral, al cultivo de la vocación cristiana y a asentar las bases de una posible futura vocación religiosa. Siempre hemos tenido una política de potenciar las capacidades de los alumnos, independientemente de su condición y de su historia personal. En la actualidad, colegio y seminario están integrados en el mismo edificio, con la estructura necesaria para realizar la actividad académica, un espacio para los seminaristas y unas instalaciones compartidas, como el comedor y las zonas deportivas.

¿Qué balance hacen de su trayectoria hasta hoy?

Casi nunca la formación y la educación han sido tareas fáciles. En los tiempos en los que vivimos, estas tareas son, tal vez, más difíciles. Siendo conscientes de esta realidad, en San Jerónimo, siempre hemos apostado por una política de educación individualizada. Queremos que nuestra acción educativa tenga en cuenta la realidad individual de cada alumno y buscamos estar cercanos a sus circunstancias concretas y a las de sus familias. El balance de todo este esfuerzo y este compromiso, mantenidos en el tiempo, no puede ser más positivo. Estamos muy orgullosos de aquellos exalumnos de San Jerónimo que han sido capaces de orientar su vida hacia la vocación profesional que descubrieron en su día. Pero estamos más orgullosos aún de aquellos que llegaron a nuestro centro con carencias académicas, con heridas emocionales y con experiencias vitales negativas y aquí, en San Jerónimo, fueron capaces de retomar el pulso y el autocontrol de sus vidas.

¿Qué cursos se imparten en el colegio?

En nuestro centro se imparten los cursos comprendidos entre 1º de la ESO y 2º de Bachillerato. El currículo de ESO en nuestro centro posibilita que nuestros alumnos puedan seguir estudiando cualquier bachillerato o en cualquier módulo de Formación Profesional. Además, nuestra oferta hace que todos los alumnos puedan optar a casi cualquier titulación universitaria.

¿Cuál es la estructura actual de San Jerónimo?

Nuestro centro es privado y está situado a dos kilómetros de la villa de Alba de Tormes (Salamanca). Contamos con un claustro de profesores formado, vocacionado y entusiasta en su tarea educativa, formativa y académica. Tenemos, dependiendo de los años, entre 110 y 150 alumnos de ESO y Bachillerato que vienen, sobre todo, de la propia localidad y los pueblos pequeños de alrededor. En el caso del internado los alumnos son principalmente de Castilla y León, Extremadura y Madrid. Aunque en el pasado hemos tenido alumnos procedentes de toda España, incluidas Mallorca y Canarias. Seguimos apostando de manera decidida e inequívoca por el seminario en nuestro centro. Las instalaciones de las que disponemos son muy amplias y están perfectamente adaptadas a las necesidades académicas, educativas y seminarísticas de los adolescentes que las disfrutan todos los días.

¿Qué diferencia al centro de otros colegios?

Para nosotros y sin duda alguna, la asignatura más relevante es la de “hacer personas íntegras”, jóvenes inquietos, cristianos despiertos y comprometidos. Esto es algo básico en San Jerónimo, aunque no figure como una asignatura formal. En lo referido a lo curricular, para nosotros, es muy importante el conocimiento científico, las ciencias sociales, las humanidades y las lenguas. Desde hace seis años hemos establecido el estudio del alemán como segunda lengua tras el inglés, porque vimos que esta opción daba más posibilidades de futuro a nuestros alumnos.

También trabajamos la dimensión de la interioridad (el ámbito transcendental de la persona) y cada trimestre dedicamos a este aspecto varias sesiones con cada grupo. Para nosotros también es muy importante que nuestros alumnos no sean sólo un resultado académico, por ello, también, los evaluamos al 100% por competencias, utilizando, además, metodologías activas como el Aprendizaje Cooperativo.

Son colegio y seminario. ¿cómo compaginan ambas actividades?

Son relativamente fáciles de compaginar pues los seminaristas, como el resto de los alumnos, tienen el horario lectivo durante toda la mañana. Y después de comer es cuando los seminaristas tienen un horario propio que comprende tiempo de estudio acompañado, formación propia del ámbito seminarístico, recreo, cena, oración y descanso. Buscamos en todo momento que tengan un horario equilibrado que les permita ir creciendo en todas las dimensiones importantes de su vida: la personal, la académica, la religiosa, la convivencial.

¿Qué papel juegan las familias en el día a día del colegio?

Para nosotros, la familia en general y los padres en particular, juegan un papel decisivo. Estamos convencidos que, si familia, centro, alumnos y profesores empujamos en la misma dirección, son mucho más fáciles la formación, la educación y los aspectos académicos. Cuando los padres piensan en San Jerónimo, como posibilidad de centro de estudios para sus hijos, hacemos una entrevista personal a cada familia donde ponemos de manifiesto la centralidad de la atención personalizada a cada uno de nuestros alumnos. Estamos convencidos de que debemos acoger a cada alumno con su historia personal, con sus éxitos y fracasos, con sus fortalezas y debilidades, con sus ilusiones y desilusiones, porque en cada alumno vemos una oportunidad en lugar de una dificultad. Una de las cosas de las que más orgulloso estoy, como director del centro, es de que alumnos que han venido, en cierto modo, desahuciados de otras experiencias académicas, han terminado aquí no sólo el bachillerato, sino que en la mayoría de los casos han aprobado la EBAU. Cada alumno para nosotros es un reto e intentamos no tirar la toalla nunca y ofrecerle unos espacios y unas herramientas necesarias para intentarlo.

¿Se puede innovar en una materia como la educación?

No sólo se puede, sino que, además, se debe. El binomio enseñanza/aprendizaje interactúan constantemente. Los tiempos en los que vivimos (y los que vienen) pasan necesariamente por no perder de vista este binomio. Enseñar/aprender (por propia definición) exige permanentemente estar en disposición de innovar, de adaptar, de actualizar… sin olvidar nunca que quien aprende y quien enseñan están en constante progreso, y que, por tanto, trae como consecuencia no quedarse anquilosado en unos métodos, en unos programas, en unos medios, en un ‘se ha hecho siempre así’.

¿Cuáles son los retos de futuro del centro?

Además del acceso a una conexión potente de internet, nos hemos marcado como línea estratégica, entre 2020 y 2023, hacer lo posible por potenciar la acogida a nuestros alumnos y la reparación como expresión de nuestra excelencia educativa, y hacer visible ese trabajo que hacemos diariamente para que sea conocido. Sin olvidarnos del colegio, queremos potenciar nuestra dimensión seminarística porque estamos convencidos de la necesidad de una formación que intenta responder a los retos que se derivan de la cultura dominante de nuestro tiempo.

www.sanjeronimo.es

Twiter:

@sanjeronimoalba

Facebook:

sanjeronimo. albadetormes

Instagram:

sanjeronimoalba