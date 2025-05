Debes realizar esta acción en tu móvil cada día para evitar este fraude: “Frustrará muchos ataques”

El móvil es prácticamente una prolongación de nuestra mano durante gran parte del día. Se utiliza para chatear, para navegar por las distintas redes sociales e incluso para trabajar. Esto es posible gracias a las características del móvil, tanto físicas como a nivel de software. A diferencia de otros dispositivos es manejable en cualquier lugar y esto multiplica, además de la comodidad, las posibilidades de uso. Gracias a ello, podemos lograr estar conectados desde cualquier punto.

Sin embargo, al estar conectados a la red también nos enfrentamos a muchos peligros, estando incluso más expuestos de lo que podemos llegar a creer. Uno de los ataques más habituales es el spyware, un tipo de software que se instala en el dispositivo sin que el usuario tenga constancia de ello. Suele venir oculto junto a otros programas que se instalan de manera consciente, lo que lo hace muy difícil de detectar. Una vez en el aparato, en este caso el móvil,recopila información para enviarla a terceros. Esta suele ser de carácter personal: desde el historial de búsquedas hasta contraseñas y cuentas de correo electrónico, vulnerando por completo la privacidad del usuario. Con esos datos uno puede llegar a sufrir pérdidas económicas e incluso el robo de identidad.

Sobre este fraude ha alertado Ronan Farrow, un periodista, abogado y activista estadounidense, conocido por su labor en investigación de abusos sexuales en el ámbito de Hollywood y del poder político. Hijo de la actriz Mia Farrow, ha trabajado para medios como The New Yorker y The Atlantic, donde publicó reportajes que contribuyeron al movimiento 'MeToo'. También es autor del libro 'Catch and Kill', en el que narra su experiencia desenmascarando a figuras influyentes acusadas de conducta indebida. Explica que hay que realizar una acción cada día para evitarlo.

Esta es la acción que debes realizar cada día en tu móvil

Su consejo es muy básico: "Reinicia tu teléfono todos los días". El motivo es el siguiente: "Ese es un consejo práctico porque este reinicio frustrará muchos ataques de spyware. Parece trivial, pero es una buena medida". La Agencia de Seguridad Nacional afirma que reiniciar el dispositivo ayuda a protegerlo de algunos ataques de piratería, especialmente mediante enlaces maliciosos y los llamados exploits de cero clic, añade el medio 'Unilad'.

Un exploit es un programa, fragmento de código o secuencia de comandos diseñado para aprovecharse de una vulnerabilidad en un sistema informático, aplicación o red, con el fin de ejecutar acciones no autorizadas. No es el único consejo que da este periodista en su charla en 'The Daily Show': "Mantener todo actualizado es otra cosa". Pide una mayor regulación sobre el tema informático para evitar que las personas sean tan vulnerables: "No sabrás si tu teléfono está siendo hackeado ni cómo se utilizan tus datos. Es fácil verlo como un problema lejano... pero le puede pasar a cualquiera".

¿Cómo prevenir estos ataques?

El encargado de estudiar todo este tipo de ataques en España es el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE). En su página web lanzan varias recomendaciones para aumentar la seguridad en los móviles y estar menos expuestos a estafas.