Dallington School abrió sus puertas en el curso 2015-2016. ¿Qué han hecho para tener 400 alumnos en tan poco tiempo?

Emprender un colegio británico diferente en Madrid . Un centro que cuenta con lo mejor de las metodologías innovadoras de la educación inglesa y con lo mejor de los valores y la cultura española. Somos un colegio muy especial en su construcción y en su estilo; acogedor y familiar, pero moderno; vanguardista en sus metodologías y tradicional en sus principios y valores.

¿Por qué dos hermanas españolas deciden abrir un colegio británico en Madrid?

Las dos somos psicólogas y profesoras, y hemos tenido la suerte de conocer como alumnas y después profesionalmente, el sistema educativo británico, el francés y el español. Crecer y aprender en un colegio británico es muy diferente a hacerlo en uno español. Consideramos que el sistema británico no sólo es el que mejor se adapta al alumno, sino que es también el que mejor le prepara académicamente para el futuro. Lo que no garantiza un sistema u otro es la preparación humana, que depende exclusivamente de la misión y valores del colegio.

¿Y cuáles son los de Dallington?

Permítame explicar nuestra misión en inglés, al haber sido concebida con nuestro equipo en su lengua materna: “We aim to provide a broad, challenging curriculum with care, trust and support at its core, through learning together and having high expectations. We strive to develop healthy people who are confident, creative, independent and reflective thinkers. Our pupils, with their strong values, will make a positive contribution to any society”.

¿A que se refieren al hablar de un currículum extenso y ambicioso? ¿Ofrecen asignaturas que otros colegios no imparten?

Sí, además de lo que marca el curriculum británico, que ya es muy amplio, ofrecemos otras asignaturas que lo enriquecen: el aprendizaje de la tercera lengua, el francés, desde los tres años; la música con el violín también desde infantil; dos asignaturas específicas para desarrollar la oratoria y el pensamiento crítico, así como la competencia global, que se llaman “Communication and Thinking Skills” y “Global and Social Awareness”; el ajedrez, que tanto ayuda en su atención y pensamiento estratégico, y la religión católica. Para nosotras ofrecerles la opción de educarles en la fe católica y los valores cristianos es un regalo.

¿Qué implica tener altas expectativas en un colegio?

Ser ambiciosos no sólo en el curriculum, sino también en la variedad de metodologías para enseñarlo. Las diferentes inteligencias se deben cultivar de niños al unísono. Sabemos que nuestros alumnos tienen vías preferentes para aprender, que nuestros maestros proveen. Tenemos altas expectativas respecto a la planificación de contenidos académicos y metodologías, y no solo como docentes, sino también con nuestros alumnos. Esperando mucho de ellos les transmitimos cada día que confiamos en ellos.

Hablan de confianza, creatividad, independencia y reflexión ¿Y los contenidos de toda la vida?

Los contenidos de toda la vida son fundamentales y muy fáciles de enseñar. Lo difícil, que es lo que marca la diferencia entre colegios, es cómo se enseñan las competencias. En nuestro caso sabemos muy bien cómo desarrollar la confianza en nuestros alumnos, su creatividad y espíritu reflexivo y les hacemos independientes desde los primeros años. Esa es la razón por la que nuestros alumnos están felices en su colegio, porque se sienten queridos y seguros.

Sus alumnos más mayores están en secundaria y cada año van abriendo cursos. ¿Cuál es el itinerario académico que van a seguir?

Efectivamente, hemos abierto secundaria este año. Hasta Year 11 (el equivalente a 4º de ESO) seguimos el curriculum británico, y los dos últimos años de bachillerato estudiarán el bachillerato internacional en inglés, lo que les permitirá estudiar lo que quieran en España o en el extranjero.

Cuentan con dos sedes muy

próximas entre sí, en una zona muy exclusiva de Madrid, el Parque Conde de Orgaz, ¿cuál fue el criterio para seleccionar los dos colegios?

Sí, las sedes están a un kilómetro distancia. La de los pequeños acoge a los alumnos de educación infantil desde los dos años, mientras que los de primaria y secundaria están en otro edificio. Ambas sedes tienen un estilo compartido: son mansiones transformadas en colegio, lugares donde los niños se sienten seguros y rodeados de cariño en un ambiente estimulante con espacios amplios, clases luminosas enormes ventanales y preciosos jardines.

El Parque Conde de Orgaz está en un enclave privilegiado, porque está muy cerca del centro de Madrid pero en una zona residencial tranquila y rodeada de zonas verdes y clubs deportivos, a los que llevamos a practicar sus deportes favoritos a nuestros alumnos.

Mencionan los clubs deportivos que usan para la práctica del deporte. ¿De qué otras formas inculcan hábitos saludables en los alumnos?

En Dallington somos muy conscientes de nuestras responsabilidad en la salud de nuestros alumnos en todas sus áreas; los espacios en los que aprenden contribuyen a ello, pero también lo hacen la práctica del deporte, el tipo de relaciones que les enseñamos a cultivar o la alimentación que les damos en el colegio.

¿Por eso son el único colegio británico que ofrece comida ecológica a sus alumnos?

Sí, tenemos que enseñarles desde niños a comer bien. Por primera vez en España contamos con una generación de niños con unos problemas derivados de la mala alimentación muy preocupantes. Por eso sólo ofrecemos comida ecológica y les enseñamos la importancia de tener hábitos de vida saludables.

¿Qué papel juegan las familias en el éxito del centro?

Juegan un papel extraordinario. Nos ayudan a mejorar cada día y a conocer de verdad a cada uno de nuestros alumnos. Alumnos, padres, profesores y equipo directivo formamos un gran equipo muy ilusionado y comprometido con el proyecto educativo de Dallington.

"Es una enorme responsabilidad y alegría liderar este gran proyecto y ayudar a tantos niños a descubrir y desarrollar todo su potencial para que ellos también puedan ser felices y puedan cumplir sus sueños."

¿Qué legado quieren dejar a los alumnos que pasen por Dallington School?

Es una enorme responsabilidad y alegría liderar este gran proyecto y ayudar a tantos niños a descubrir y desarrollar todo su potencial para que ellos también puedan ser felices y puedan cumplir sus sueños. Queremos que cuando hayan terminado sus estudios en Dallington hayan aprendido a pensar bien, y a ser buenas personas; queremos que en cada ambiente en el que se encuentren o en cada contexto al que se enfrenten sean competentes, listos, flexibles, reflexivos, creativos y resolutivos. Queremos enseñarles a ser felices y a cumplir sus sueños, y en ese camino, a hacer un mundo mejor.

www.dallingtonschool.com