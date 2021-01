En ocasiones, los agentes de policía se tienen que armar de grandes dosis de paciencia para enfrentarse a determinadas situaciones. “De nosotros no se ría que somos un servicio serio, ¿vale?”, fue la reacción de un agente de la Policía Local de Gijón tras atender la llamada de una mujer que pedía le desinfectarán uno de los bancos situado en una de las calles de la ciudad asturiana para poder sentarse.

“Acabo de llamar porque me iba a sentar en un banco de el Muro y no hay nadie para desinfectarlo, que se acaban de levantar gente. Me dicen que llame a Emulsa (la empresa municipal de Gijón encargada de las labores de higiene urbana) pero no me cogen el teléfono. ¿Qué puedo hacer?”, pregunta la mujer al policía en el audio publicado por el diario asturiano ‘El Comercio’, al que ha tenido acceso LA RAZÓN facilitado por el citado medio.

El agente, sin terminar de creerse si se trataba o no de una broma, le responde: “Continuar caminando. O siéntese donde usted crea que está desinfectado. Emulsa no puede ir al requerimiento de una persona que dice que un banco de la calle hay que desinfectarlo. No voy a llamar a Emulsa para esto, lo siento”.

La mujer no cesa en su empeño y justifica su petición alegando que está “con su madre de 98 años” y no sabe donde sentarse: “Es que cuando me siento en una cafetería tengo que esperar a que me desinfecten la silla y la mesa, entonces pregunto la diferencia que hay”.

El policía, armándose de paciencia, insiste en que “está de acuerdo” con el razonamiento que le ha dado pero que “no llame a la policía para jactarse”: “No sé a quién tiene que llamar (para que le desinfecten el banco), al que hizo la ley y se jacta con él. No llame aquí para reírse”.

La interlocutora insiste en su petición: “¿A quién llamo entonces? ¿Al Barbón (refiriéndose a Adrián Barbón, Presidente del Principado de Asturias)?”. El agente concluye afirmando que la Policía Local de Gijón “es un servicio serio” y que no se ría de ellos.

El audio se ha viralizado en los últimos días por Asturias por la inverosimilitud de la situación.