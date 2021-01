Un año de la errática predicción de Simón: “España no tendrá más allá de algún caso”

El pasado 31 de enero de 2020, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), afirmó de forma pública que España no iba a tener, “como mucho, más allá de algún caso diagnosticado” y que la epidemia comenzaba a remitir. Mañana, se cumple un año de la fallida predicción. El portavoz científico del Gobierno sigue en su puesto en el Ministerio de Sanidad a pesar de que numerosos colectivos han exigido su dimisión o destitución, y el “más allá de algún caso diagnosticado” se ha convertido en 2,74 millones de contagios y 58.319 fallecidos por Covid-19 en España, que superan en realidad los 84.000, según las estimaciones sobre el exceso de mortalidad que realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Aquellas infecciones que, según Simón, empezaban a descender, se han disparado durante los últimos 365 días. España es, de hecho, el séptimo país del mundo con mayor número de contagios, sólo por detrás de naciones mucho más pobladas como Estados Unido, Indias, Brasil, Rusia, Reino Unido y Francia, según el contador en tiempo real de los datos de la pandemia Worldometer. España es, asimismo, el noveno país en número total de muertes, teniendo también por delante a estados mucho más poblados. Con las cifras del INE, estaríamos codo con codo con Italia por ocupar la sexta posición.

El errático pronóstico de Simón no ha sido el único cometido por este médico que no tiene el MIR y que, por tanto, carece de ninguna especialidad. El último gazapo lo cometió en enero, al afirmar primero que la nueva cepa británica del virus tendría un impacto “marginal” para asegurar diez días después que sería dominante en España en el mes de marzo. Entre medias, dijo que las mascarillas no eran necesarias para la población y que apenas entraban infectados por los aeropuertos.