Esto es lo que tienes que tener en cuenta antes de utilizar una app para ligar en San Valentín

La forma de conocer a gente y ligar ha cambiado drásticamente en los últimos años. Ahora es difícil conocer a un soltero o soltera que no haya estado tentado darse de alta en una aplicación o una web para ligar, más aún con la pandemia. Este domingo 14 de febrero se celebra el día de los enamorados y muchos usuarios de estas plataformas ya están buscando un “match” para tener su particular cita de San Valentín. El problema está cuando el amor se convierte en un negocio.

Existen numerosos portales que cobran una cuota mensual a sus usuarios para conectarles con otras personas que buscan el amor. Este tipo de servicios tienen un gran filón ahora que las restricciones y las recomendaciones sanitarias por el coronavirus impiden ligar de la manera “tradicional”. Las principales incidencias relacionadas con las páginas de contactos son sobre los servicios de contratación, cobros indebidos y dificultades para darse de baja, ya que representan el 90% de las consultas recibidas sobre estas webs, según explica Legálitas. El 10% restante corresponden a incidencias relacionadas con el número de citas propuestas o la falta de afinidad de los perfiles sugeridos por la plataforma.

Cobros indebidos

Una ventaja de las aplicaciones y páginas de contactos es que es muy fácil registrarse, pero también es muy sencillo firmar un contrato para la prestación del servicio sin haberse leído los términos y condiciones de uso. En este documento aparecen todas las cuestiones relacionadas con la tramitación de la baja, las suscripciones o los precios.

Legálitas asegura que el principal reclamo para captar nuevos usuarios es la prueba gratuita. Durante el registro, el usuario introduce sus datos bancarios y piensa que va a acceder al servicio sin coste alguno durante determinado periodo de tiempo. Sin embargo, lo que se suele esconder en los contratos es que una vez termina la prueba, la suscripción se renueva automáticamente y se efectúa el cobro del siguiente periodo (mes, trimestre o año) si no se ha dado de baja con una determinada antelación.

Fotos y datos privados

En este tipo de plataformas se comparten muchos datos y fotos privadas que, si no se tiene cuidado, pueden acabar donde no deberían. Legálitas recomienda revisar la política de privacidad para saber cómo se gestionan los datos personales en la web. Si no quieres exponer tu vida privada en la red, es necesario tener el control de la información que se comparte sobre ti. En este tipo de páginas puede ser útil registrarse utilizando solo el primer apellido o las iniciales del nombre.

Cuando se conoce a una persona por internet, puede dar la sensación de que las conversaciones son privadas, pero no siempre es así. Hay que tener especial cuidado con las fotografías y los vídeos que se envían, ya que pueden ser utilizados para otros fines no deseados.