Europa propone prohibir la caza en el 10 % de su territorio

El comité NADEG, Expert Group on the Birds and Habitats Directive o en español: grupo de expertos sobre las Directivas Aves y Hábitats, se reúne el día 18 de febrero para debatir la prohibición de la caza en el 10% del territorio europeo. En el Comité NADEG estarán representados los Estados miembros de la Unión Europea.

La Real Federación Española de Caza ha trasladado a los cuatro miembros del Gobierno de España presentes en el Comité NADEG de la Comisión Europea su total rechazo a la propuesta de la citada Comisión Europea. La propuesta de la CE se enmarca dentro de la Estrategia de Biodiversidad para 2030, que incluye el objetivo de proteger un 30 % del territorio, del cual el 10 % debería estar “estrictamente protegido”, lo que implica que actividades como la pesca, la caza o la silvicultura, no serán compatibles con este nivel de protección.

Entre otras acciones, desde la Federación de Caza se ha solicitado a los responsables, que intervengan contra esta propuesta que afirman tendría consecuencias devastadoras para la caza y la conservación de la biodiversidad.

La Real Federación Española de Caza considera que la propuesta actual de la Comisión Europea constituye una modificación injustificada en las áreas protegidas de la Unión Europea. Bajo el modelo actual, no existe ninguna intención de prohibir la caza en las áreas de la Red Natura 2000. Al contrario, estas actividades a menudo se consideran beneficiosas en valores socioeconómicos, culturales y ecológicos.

Esta entidad alerta que su prohibición afectaría negativamente a los propietarios de esos terrenos, eliminaría los beneficios de la actividad cinegética y generaría gastos adicionales (por ejemplo, si los controles poblacionales los tienen que llevar a cabo las administraciones), mientras que contribuirá negativamente a la conservación de la biodiversidad.

El presidente de la Real Federación Española de Caza, Manuel Gallardo, ha denunciado que esta prohibición iría en contra de varias iniciativas europeas con respecto al papel que juega la caza para conservar la biodiversidad, por lo que espera una negativa de los miembros del Comité NADEG a la propuesta de la Comisión Europea que puede dar otro golpe definitivo a la España vaciada.