Funcionarios mayores de 80 años, excluidos de los listados de vacunación contra la Covid-19

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), mayoritaria en las administraciones públicas, ha recibido quejas por parte de funcionarios mayores de 80 años porque no ese encuentran en los listados de vacunación que gestionan los servicios de salud de las comunidades autónomas. La organización que preside Miguel Borra ha trasladado las quejas al ministro de Función Pública, Miquel Iceta. CSIF reclama en concreto a las Muface, Mugeju e Isfas, así como a los diferentes ministerios implicados (Sanidad, Función Pública, Justicia, Educación y Defensa) que comprueben los datos con las comunidades autónomas y garanticen que ninguna persona se quede fuera de la vacunación.

“Sanidad se comprometió a realizar un registro de personal vacunado a nivel nacional y facilitarnos el acceso para comprobar el correcto desarrollo de la vacunación, pero aún no tenemos constancia de la implementación de esta medida de coordinación”, subraya en un comunicado. CSIF añade que se da la circunstancia de que las personas afectadas se encuentran en muchas ocasiones en situación de dependencia o gran dependencia y son los propios familiares los que se han puesto en contacto con CSIF tras constatar que los datos registrados no eran correctos y que tras haber solicitado su modificación, ésta no se ha realizado, lo que podría estar limitando la vacunación de estos mutualistas”, apunta.

La central expresa su preocupación ante la posibilidad de que estos casos pudieran estar más generalizados de lo que se ha detectado hasta ahora, teniendo en cuenta la edad de las personas afectadas y sus dificultades para acceder a los medios de comunicación, medios informáticos o redes sociales. En este sentido, recuerda que mutuas como Muface dirigieron un correo electrónico a los mutualistas para que actualizasen los datos.

En su comunicado, CSIF dice que esta situación será trasladada al ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, en la reunión que mantendrá con él el próximo jueves. “Además, el sindicato realizará una campaña informativa entre sus afiliados con el fin de identificar posibles situaciones”. El pasado mes de enero, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública formó un grupo de trabajo junto al Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas para preparar la vacunación contra el covid19 para el personal funcionario acogido al sistema del mutualismo administrativo.

El objetivo era garantizar que la vacunación se produzca en condiciones de equidad respecto al resto de los ciudadanos, desde los sistemas públicos de salud de las comunidades autónomas, tal y como reclamó la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). Se trataría así de evitar en esta vacunación los problemas acontecidos en el colectivo de mutualistas durante la campaña de vacunación de la gripe

Función Pública nos informó de que si se cumple con el calendario marcado para los grupos priorizados por el Ministerio de Sanidad, “en el primer semestre de 2021 se podría administrar vacunas a aproximadamente al 67 por ciento del colectivo total de Muface”.