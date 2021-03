Las dosis paralizadas en España de la vacuna de AstraZeneca se elevan ya a casi un millón

La suspensión de la administración de los sueros de AstraZeneca contra la Covid-19 amenaza con hacer saltar por los aires el plan de vacunación del Gobierno. En las últimas horas, las autonomías han recibido 1,029 millones de nueva dosis procedentes de los laboratorios que comercializan sus antídotos en España. 539.370 proceden de Pfizer; 262.800 de Moderna y 226.900 de AstraZeneca, que sigue enviando su vacuna pese al bloqueo que ha impuesto a la misma la Unión Europea por las dudas sobre su seguridad, incluido nuestro país.

En total, los servicios regionales de salud han recibido hasta la fecha 7,684 millones de sueros desde que el pasado 27 de diciembre se iniciara esta histórica campaña de vacunación, y han inyectado más de 5,857 millones, el 76,2% del total. Esto hace que cuenten con unas reservas cuantiosas de 1,827 millones de vacunas, cantidad en principio suficiente para acelerar el ritmo de inmunización hasta que la próxima semana lleguen nuevas remesas.

Sin embargo, la cantidad no es real ya que dentro de ella figuran 987.866 dosis de AstraZeneca que aún no pueden inyectarse, en espera de que se certifique que el producto no provoca trombos. A las autonomías les restarían por tanto 839.234 vacunas efectivas para administrar hasta mediados de la próxima semana, una cifra que daría para alrededor de siete días al ritmo de vacunación actual. Según los datos que notifica a diario el Ministerio de Sanidad, en las últimas horas las comunidades han inyectado 114.867 sueros de Pfizer y de Moderna, y se ha completado la pauta en 76.078 personas, con lo que el número de personas práctica o totalmente inmunizadas alcanza las 1,804 millones.

España necesitaría inmunizar aún con las dos dosis a 31,17 millones de habitantes durante lo que resta de marzo, abril, mayo y junio para alcanzar la inmunidad de rebaño prometida por el Gobierno para el verano. ¿Podrá inmunizar a tal cantidad de población en tres meses y medio cuando en menos de tres meses la cifra apenas alcanza los dos millones de inmunizados? A favor del Gobierno juega el próximo aumento de las remesas de Pfizer y la llegada de los sueros monodosis de Janssen. En contra juegan la nueva crisis desatada en torno a los sueros de AstraZeneca y otros imponderables dentro de este complejo proceso.

Un reto que los expertos consideran ya imposible de conseguir. Las estadísticas recopiladas por Sanidad revelan que Andalucía es la comunidad más vacunadora, al inyectar el 83,8% de las dosis recibidas, mientras que las más lenta, o quizás más cauta ante posibles crisis, es el País Vasco, que sólo ha administrado el 69,2%, reservando dosis en previsión de nuevos problemas logísticos o sanitarios. Andalucía es también la región que más pautas ha completado, al alcanzar las 383.206. Cataluña y Madrid figuran, por este orden, en segundo y tercer lugar.