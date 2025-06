¿Qué significa tocarse la nariz cuando te hablan? El significado que muy pocos conocen

Los humanos realizamos actos que sin darnos cuenta dicen más de nosotros mismos de lo que creemos. En ocasiones, estamos emitiendo un mensaje, pero nuestra expresión corporal difiere de lo que estamos contando, teniendo así diferentes interpretaciones de lo que está sucediendo.

No es lo mismo que una persona te mire a los ojos mientras habla, que una persona desvíe la mirada constantemente. Al igual que los gestos que realizamos mientras emitimos los mensajes, como tocarse el pelo, la boca, la nariz o simplemente mirar para otro lado.

La comunicación no verbal tiene una gran relevancia para saber interpretar los pensamientos de una persona. Profesionales de la Universidad de Alicante explican que "El lenguaje no verbal puede acompañar de forma congruente al verbal – reforzándolo-, contradecirlo, e, incluso, sustituirlo (por ejemplo, "miradas que matan”). Si un mensaje verbal y uno no verbal, emitidos al mismo tiempo y por la misma persona, son contradictorios, todos tendemos a fiarnos más del no verbal".

¿Qué significa que te pique la nariz?

De esta manera, los psicólogos y profesionales en lenguaje no verbal explican una situación que se da mucho cuando dos personas están teniendo una conversación: tocarse la nariz.

Aunque parezca un mero movimiento voluntario o involuntario, puede esconder un significado oculto relacionado con nuestra personalidad o sentimientos. Muchas veces, sentir un picor en la nariz suele expresar incomodidad o nerviosismo al decir una mentira.

Esto también lo avala el psicólogo Jack Schafer destaca que rascarse la nariz puede ser un sigo de ansiedad e incomodidad. Sin embargo, omite aquella creencia popular de que se trata de una mentira.

El profesional recalca que para interpretar correctamente los gestos no verbales, es esencial considerarlos en conjunto con otros factores. Algunos de ellos como el contexto, las expresiones faciales, el tono de voz y el contenido verbal. Por ejemplo, una persona puede rascarse la nariz por una alergia o simplemente porque hace aire y le pica.

Sin embargo, si este gesto aparece cuando hay una situación incómoda o el interlocutor ha dicho algo que al receptor no le ha gustado es muy probable que realice este gesto. Esto no solo aplica para las relaciones sociales, sino también en el ámbito profesional.

El ex-agente del FBI Joe Navarro, que estuvo en el área de contraespionaje y antiterrorismo del Departamento de Justicia de Estados Unidos señala que es más útil identificar los temas sensibles que generan síntomas y gestos de estrés o nerviosismo en una persona. Así se puede conseguir información valiosa para saber las verdaderas intenciones de una persona.

En definitiva, rascarse la nariz en una conversación puede reflejar ansiedad o incomodidad, pero es fundamental considerar el contexto y otros signos no verbales para tener una interpretación veraz.

Creencias populares sobre rascarse la nariz

Además, existen algunas creencias que aunque no tienen ninguna base científica, muchos ciudadanos las adoptan como veraces y que se suelen pasar de generación en generación. Algunas de las creencias más comunes sobre rascarse la nariz es:

Visita inesperada: En algunas culturas se piensa que si sientes que te pica la nariz, es una señal de que pronto recibirás una visita inesperada. Dependiendo de la superstición local, esta visita puede interpretarse como una sorpresa agradable o como un presagio de algo más siniestro.

Chisme y habladuría: En otras tradiciones se dice que alguien está hablando de ti en ese preciso momento. Esta creencia sugiere que alguien está hablando sobre tu vida para bien o para mal.

Dinero inesperado: En otros lados se piensa que el picor nasal es una señal de que pronto recibirás dinero inesperado. Da igual la cantidad, lo que explica es que recibirás dinero.

Acontecimientos próximos: En algunas culturas se asocia con que algo significativo va a suceder en tu vida. Puede ser un cambio importante, una noticia relevante o un evento que te impactará de alguna manera.