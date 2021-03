Qué tiempo hará mañana, miércoles, 31 de marzo

El último día del mes se espera en la península y Baleares cielos poco nubosos o despejados, en general, aunque con algunas nubes altas. No obstante, en el norte de Galicia y el oeste de Asturias habrá nubosidad de evolución y podrían producirse algunos chubascos, en general débiles, pero quizá con tormenta. No olviden ponerse la mascarilla y llevar el paraguas al salir de casa para que no le sorprenda la lluvia.

Por otra parte, en el norte de Alicante habrá algunos intervalos nubosos de tipo bajo en la primera mitad del día, pero sin precipitaciones aunque la visibilidad puede verse afectada en algunas zonas.

En cuanto a Canarias, se espera que un frente asociado a unas bajas presiones situadas al norte del archipiélago deje cielos nubosos y precipitaciones en las islas occidentales, sin afectar en principio a las orientales. La inestabilidad vuelve a las islas pero con menor intensidad que los días atrás.

No se descartan nieblas matinales en áreas montañosas del norte de Alicante y sur de Valencia, así como en el litoral norte de Cataluña. Como siempre, si va a conducir extremen las precauciones en estas zonas. Probable calima, polvo en suspensión, en la mitad suroeste peninsular.

Las temperaturas máximas suben en el interior del cuadrante suroeste peninsular y en Asturias, con pocos cambios en el resto. Las mínimas también cambian poco. Se mantendrán las temperaturas primaverales.

Los vientos serán del este o noreste en el área mediterránea, con levante fuerte en el Estrecho y el entorno de Alborán e intervalos de noreste fuerte en el litoral de Murcia y de Alicante. Serán vientos del sur en el Cantábrico oriental y vientos del sureste en el resto de la Península. En Canarias, viento del oeste o suroeste, más intenso en las islas occidentales.