Desertores de AstraZeneca

La crisis de credibilidad desatada hacia la vacuna de Astrazéneca en las últimas semanas ha hecho saltar por los aires la ya taimada confianza ciudadana en este preparado, que ha generado polémica desde el principio. Solo en la Comunidad de Madrid, el 63% de los citados a vacunarse el jueves 8 de abril, día en el que el Ministerio de Sanidad llevó al Consejo Interterritorial la propuesta de cambiar la edad de inmunización (por tercera vez) de menores de 65 a personas entre 60 y 69 años, rechazaron la inmunización. Una cifra que, previsiblemente, se repitiera ayer al alza ya que, de los 32.000 convocadas a vacunarse con el suero de Astrazéneca, solo un 26% habría confirmado su asistencia.

El rechazo en bloque a la inmunización está generando gran preocupación en el Ejecutivo regional, que considera que la crisis de confianza ha sido fruto de la actuación negligente del Gobierno central. «Es algo que nos preocupa enormemente», ha señalado el consejero de Sanidad regional, Antonio Zapatero. «La población debe que estar segura con esta vacuna. Tenemos evidencia científica de los beneficios de AstraZeneca. Queremos que fallezca o se infecte la menor gente posible. No entendemos este cortejo de confusión que está generando el Ministerio de Sanidad. ¿Cuál es el criterio técnico por el que se ha vuelto a elevar el umbral a los 69 años? ¿Y por qué no a 73? ¿Y por qué no a 81? ¿Cuál es el criterio técnico por el cual los ciudadanos no pueden vacunarse con AstraZeneca?». Y es que, en su opinión, el cambio de criterio no procede ni se corresponde con el dictamen del Comité de Seguridad de la Agencia Europea del Medicamento (PRAC, por sus siglas en inglés), que el pasado miércoles anunció que «los coágulos de sangre inusuales con plaquetas bajas en sangre deben incluirse como efectos secundarios muy raros de Vaxzevria», después de haber llevado a cabo una revisión en profundidad de 62 casos de trombosis del seno venoso cerebral y 24 casos de trombosis de la vena esplácnica notificados en la base de datos de seguridad de medicamentos de la UE (EudraVigilance) hasta el 22 de marzo.

Además de Madrid, otras comunidades como Andalucía también han detectado un aumento del rechazo a vacunarse con AstraZeneca. Y es que un 20% de las personas citadas para recibir la primera dosis han rehusado acudir a la cita en los últimos días, según ha manifestado el consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre. El último dato disponible era que solo un 0,9% de los andaluces que estaban citados para inmunizarse con cualquiera de las tres vacunas rechazaba recibirla. En la Comunidad Valenciana, donde aún no hay datos de estos últimos días, un 8% de los profesores y personal docente rehusó vacunarse con AstraZeneca en la campaña de la semana pasada, cuando aún no se habían producido los peores momentos de la crisis de credibilidad. Y es que, si en Madrid el porcentaje de rechazo ha pasado de un 2-3% a más de un 60% en menos de diez días, se espera que los resultados sean similares en otras comunidades.

Sin embargo, la realidad que confronta con esta sensación de confusión y rechazo es que en España, de las cerca de un millón de personas que se han vacunado contra la covid-19 con el preparado de Astrazeneca, solo 1.792, el 0,18%, han notificado haber sufrido algún efectos adverso, sobre todo fiebre (66%), cefalea (44%) y dolor muscular(31%).