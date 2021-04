La vacunación de la primera dosis no cubre ni a un cuarto de la población

La paralización del envío de las vacunas de Janssen por sus vínculos con casos de trombosis y las continuas modificaciones de estrategia con AstraZeneca están ralentizando el ritmo de vacunación en España. Según el último informe de Sanidad, ni un cuarto de la población ha recibido la primera dosis: solo el 23,5% ha recibido el primer pinchazo. Por eso, ahora el ministerio de Sanidad se plantea priorizarlas primeras dosis y aplazar las segundas para llegar a un mayor porcentaje. Solo un 8% ha completado la pauta.

La inmunización se ha completado casi el completo en las residencias de ancianos: el 91% de los usuarios ya ha recibido las dos dosis. El siguiente grupo, el de los mayores de 80, también ha finalizado casi al completo la primera ronda: el 98,6% ya ha recibido el primer pinchazo. Para ellos se ha reservado las vacunas de ARN mensajero (Pfizer y Moderna). Las comunidades están ahora vacunando al siguiente grupo prioritario: el de 70 a 79 años, para los que también se utilizan los sueros de ARN mensajero. No obstante, la cobertura de la primera dosis no llega ni al 50%, porque paralelamente a ellos también se está vacunando a los pacientes vulnerables, como los oncológicos y transplantados, y personas con Síndrome de Down, también con Pfizer y Moderna.

Para el grupo de 60 a 69 años se está empleando ahora, tras la última decisión del Ministerio de Sanidad, la vacuna de AstraZeneca. El 37,2% tiene puesta la primera dosis. Esta última modificación de la estrategia ha ralantizado la inmunización del grupo de las personas entre 50 y 59 años, que antes estaban recibiendo el suero de Oxford. el 12,6% tiene la primera dosis y están esperando a que Sanidad decida qué hacer con su segunda dosis: si administrarles la vacuna de Pfizer (el instituto Carlos III va a realizar un ensayo sobre los beneficios de la vacunación combinada) o si dejarles solo son una dosis.

Sanidad confía a Pfizer la inmunidad de rebaño

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha afirmado este lunes que España recibirá 1,7 millones de dosis de Pfizer semanalmente, desde el 26 de abril hasta el final del mes de mayo, y ha destacado que propiciará que se cumpla el objetivo de tener al 70% de la población vacunada a finales del verano. En su cuenta de Twitter, la ministra ha asegurado que, desde la próxima semana y “durante todo el mes de mayo”, llegará a España cada semana una media de 1.700.000 dosis de la vacuna de Pfizer. Darias ha sostenido que con el aumento de la llegada de unidades a España el objetivo de vacunación “está al alcance de la mano”.