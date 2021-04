Europa se blinda frente a la variante india mientras España espera

La situación en India empeora a medida que pasan las horas, con un salvaje aumento de contagios que rebasa los 370.000 nuevos casos diarios, mientras el número de muertes se acerca a las 200.000. Ante la inminente amenaza de que la variante B1617 se extienda por Europa, cada nación va tomando posiciones y estableciendo restricciones a la llegada de viajeros procedentes del país asiático. Alemania, Francia, Reino Unido, Suiza, República Checa y Holanda lo hicieron los últimos días, y ayer se sumó Italia, que ha lanzado un decreto por el que se prohíbe la entrada al país de personas que hayan estado en India estos 14 últimos días. “Los residentes italianos pueden volver, pero haciendo un test anticovid y permaneciendo en cuarentena a su retorno”, ha señalado el titular de Sanidad en su cuenta de Facebook.

A la rápida reacción del Gobierno italiano hizo referencia ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, que ha urgido al Gobierno la puesta en marcha de medidas para impedir la entrada de viajeros procedentes de India o endurecer las restricciones a la llegada al aeropuerto Madrid-Barajas. “La cepa india preocupa al Gobierno italiano ¿cuánto tardará en tomar medidas el español?”, escribió en su cuenta de Twitter. Además, el consejero de Sanidad del Ejecutivo regional, Enrique Ruiz Escudero, envió una carta a la Ministra de Sanidad, Carolina Darias, transmitiéndole su preocupación respecto a la variante india y solicitándole “que actúe con celeridad ante esta situación estableciendo restricciones para viajeros procedentes de la India”, así como “haciendo controles efectivos en el aeropuerto Madrid - Barajas Adolfo Suárez”.

Una petición que recuerda, en forma y fondo, a las tres anteriores que el gobierno regional ha enviado a Sanidad pidiéndole una rápida reacción ante inminente entrada de las variantes británica, sudafricana y brasileña. Variantes que, a día de hoy, representan un elevado porcentaje de casos en nuestro país.

Respecto al linaje indio, la titular de Sanidad, Carolina Darias, señalo ayer que están estudiando imponer cuarentenas siguiendo el ejemplo del resto de países. Una afirmación confimada por el director del CCAES, Fernando Simón, que además ha negado que se haya detectado ningún caso en nuestro país hasta el momento..Respecto a la imposición de restricciones, ha afirmado que valorarán “si es necesario o no realizar alguna acción sobre personas que puedan venir de este país”, aunque ha recordado que no hay vuelos directos con España (aunque sí a través de otros países europeos). No obstante, Simón ha indicado que «la mayor parte de la población infectada en India son personas con una probabilidad de hacer un viaje de larga distancia muy limitada».

14 países se blindan

Frente la actitud dubitativa de España, ya son 14 los países del mundo que han impuesto medidas para evitar el avance de la B1617. En Francia, donde ya están prohibidos los vuelos procedentes de Brasil, será obligatorio cumplir una cuarentena si se viene de Argentina, Chile, Sudáfrica o India. Alemania también ha cerrado el paso a los viajeros provenientes del país asiático y Holanda ha sido el último en sumarse. En el resto del mundo, Estados Unidos, Canadá, México, Marruecos, Singapur o Emiratos Árabes ya se han blindado ante la nueva variante. Y ayer se sumaba Hong Kong, que ha prohibido la llegada vuelos procedentes de India, Pakistán y Filipinas durante las próximas dos semanas tras hallar el primer caso de contagio local del linaje indio.

La realidad es que, aunque se extremen las precauciones, los riesgos son casi inevitables. En Europa, la B1617 se ha detectado ya en ocho países, según Gisaid. El país europeo con más casos, y segundo del mundo, es el Reino Unido, donde se ha detectado en 334 personas. También se ha encontrado en Alemania (15 casos), Suiza (6), Bélgica (4), Italia (3), Irlanda (3), Grecia (3) y Francia (1).

Linaje en estudio

La comunidad científica se mantiene expectante ante este nuevo linaje, del que aún se conoce poco, y que ha cambiado desde que fuera catalogado, erróneamente, como “doble mutante”. “Según los datos de Reino Unido, que es uno de los países del mundo que más secuencia, la B1617 ha perdido la mutación E484Q (la que explicaría el efecto presuntamente evasor del sistema inmunitario) en la mayoría de los casos secuenciados”, señala Fernando González, catedrático de Genética en la Universitat de València (UV) e investigador de Fisabio. “No tenemos evidencias para poder decir que la brutal incidencia de India se debe al efecto de este linaje y, de hecho, todo apunta en dirección contraria. Por un lado, en Reino Unido, que es el país que tiene mayor número de casos de esta variante, no se ve que esté circulando, ni ha hecho aumentar la incidencia», añade.

“Por otro, con una incidencia diaria de 350.000 casos, ¿alguien cree que en India, con la situación que está viviendo, se está pudiendo secuenciar? La respuesta es que no, y que, además, en el caso de que se pudiera relacionar el escalofriante aumento de casos con la B1617, nunca sería la causa única, ni siquiera la más importante”, destaca. En opinión del investigador, las causas siempre son diversas, e incluyen factores como el porcentaje de vacunación de la población (recordemos que India no llega al 8%), el mantenimiento y el cumplimiento de las medidas de prevención (algo en lo que el país se había relajado en los últimos meses, permitiendo la celebración de bodas multitudinarias y certámenes políticos y religiosos, entre otros) o la capacidad del país en sistemas de detección de casos y de rastreo de contactos de positivos. Otro aspecto que apunta el experto es la necesidad de contextualizar “India es un país con la extensión de Europa, de manera que, lo que pasa en una zona del país, como es el caso de Maharashtra (la región epicentro de la segunda ola de infecciones), no es extensible al resto. Es como si dijéramos que un linaje que es dominante en Francia es representativo de la situación en Europa”, concluye.